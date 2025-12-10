BLUE COAST II示範單位｜1267呎現樓連裝修四房雙套戶 偌大客飯廳設計(多圖有片)｜黃竹坑新盤

長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑港島南岸第3C期「BLUE COAST II」開放全新現樓示範單位，位於第3座15樓A室，屬四房雙套連儲物房及洗手間間隔，實用面積1,267方呎；單位於本周末起正式對外開放。

客廳及飯廳採用子母門設計，氣派十足。偌大的客廳及飯廳共長約25呎3吋、闊約12呎8吋，面積約320方呎，方正實用，方便住戶擺放家具。飯廳足夠擺放一張8人的餐檯，寬敞舒適。備有觀景露台，面積約49方呎，可享深灣及香港仔雙海景。

主人睡房方正實用，最長處約17呎8吋，寬約10呎11吋，空間寬裕，擺放5 呎雙人大床後仍可三邊落床。主人睡房預留兩個衣櫃位置，提升收納儲物空間。主人浴室採明廁設計，使空氣更流通。主人睡房和睡房1與客廳坐向相同，主人睡房更可享遼闊景觀，包括香港仔及深灣海景。