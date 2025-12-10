BLUE COAST II示範單位｜1267呎現樓連裝修四房雙套戶 偌大客飯廳設計(多圖有片)｜黃竹坑新盤

長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑港島南岸第3C期「BLUE COAST II」開放全新現樓示範單位，位於第3座15樓A室，屬四房雙套連儲物房及洗手間間隔，實用面積1,267方呎；單位於本周末起正式對外開放。
客廳及飯廳採用子母門設計，氣派十足。偌大的客廳及飯廳共長約25呎3吋、闊約12呎8吋，面積約320方呎，方正實用，方便住戶擺放家具。飯廳足夠擺放一張8人的餐檯，寬敞舒適。備有觀景露台，面積約49方呎，可享深灣及香港仔雙海景。
主人睡房方正實用，最長處約17呎8吋，寬約10呎11吋，空間寬裕，擺放5 呎雙人大床後仍可三邊落床。主人睡房預留兩個衣櫃位置，提升收納儲物空間。主人浴室採明廁設計，使空氣更流通。主人睡房和睡房1與客廳坐向相同，主人睡房更可享遼闊景觀，包括香港仔及深灣海景。
⇊BLUE COAST II第3座15樓A室⇊
配備逾百萬廚房家電及櫥櫃
廚房採用德國品牌LEICHT廚櫃，並採用電動鉸門設計，配合L型工作枱面，提供充裕的備餐空間。廚房亦配備一系列德國品牌Gaggenau廚房家電，包括雪櫃、抽油煙機、煤氣煮食爐、電磁爐、蒸爐、焗爐、洗衣/乾衣機及酒櫃。
項目所有四房單位均配備Gaggenau廚房家電及LEICHT頂級櫥櫃，每個單位所配備的所述廚房家電及頂級櫥櫃以零售價計算總值高達約113萬元。
浴室方面，配備德國知名品牌的衛浴設備，包括Hansgrohe水龍頭及淋浴花灑套裝，Kaldewei浴缸、Duravit坐廁及洗手盆。鏡櫃備有隱藏式插座，美觀與功能兼備。