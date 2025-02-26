Blue Coast II示範單位｜446呎兩房 客飯廳最闊約10呎 房間預留衣櫃位(多圖有片)｜黃竹坑新盤

長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站上蓋港島南岸第3C期「Blue Coast II」最新開放參照第3座28樓D室搭建的無改動示範單位，實用面積446方呎，兩房間隔，層與層之間高度為3.15米。 客廳飯廳共長約14呎10吋，最闊處約10呎。客廳設玻璃幕牆轉角窗戶，增加天然採光。開放式廚房採用德國品牌LEICHT廚櫃，並採用電動鉸門設計，配合U型工作枱面，提供充裕的備餐空間。廚房更配備一系列德國品牌 Gaggenau家電，包括雪櫃、抽油煙機、三頭電磁爐、蒸焗爐及洗衣/乾衣機。

主人睡房方正實用，最長處約10呎11吋，闊約6呎8吋。房間預留衣櫃位置，提升收納儲物空間。浴室配備德國知名品牌的衛浴設備，包括Hansgrohe 水龍頭及淋浴花灑套裝，Kaldewei浴缸、Duravit坐廁及洗手盆。鏡櫃備有隱藏式插座，美觀與功能兼備。 Blue Coast II周六價單開賣97伙 兩房折實922萬入場｜黃竹坑新盤 ⇊直擊「 Blue Coast II 」第 3 座 28 樓 D 室⇊

「BLUE COAST II」由第3座及第5座住宅大廈組成，提供558伙，實用面積介乎443至1,267方呎。項目預計關鍵日期為2026年2月28日，示範單位及售樓處設於紅磡置富都會9樓。