BLUE COAST II連沽2伙三房戶 單日套現逾3680萬｜黃竹坑新盤

長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑港島南岸第3C期「Blue Coast II」現樓銷情持續，今日(30日)接連錄得2宗高層三房單位成交，合共套現3,684.2萬元。

成交單位同屬三房一套連儲物房及洗手間間隔，均可遠眺深灣一帶海景，近可享內園及泳池景，分別位於3座35樓J單位及5座37樓D單位，實用面積729及770方呎，成交金額為1,846.1萬及1,838.1萬元，成交呎價為25,324及23,871元。

據了解，其中一組買家為專才客，鍾情鐵路上蓋物業，考慮到項目擁專𨋢直達商場，加上鄰近國際學校，方便子女上學，因而決定入市自用。