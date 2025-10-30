BLUE COAST II連沽2伙三房戶 單日套現逾3680萬｜黃竹坑新盤

長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑港島南岸第3C期「Blue Coast II」現樓銷情持續，今日(30日)接連錄得2宗高層三房單位成交，合共套現3,684.2萬元。
成交單位同屬三房一套連儲物房及洗手間間隔，均可遠眺深灣一帶海景，近可享內園及泳池景，分別位於3座35樓J單位及5座37樓D單位，實用面積729及770方呎，成交金額為1,846.1萬及1,838.1萬元，成交呎價為25,324及23,871元。
據了解，其中一組買家為專才客，鍾情鐵路上蓋物業，考慮到項目擁專𨋢直達商場，加上鄰近國際學校，方便子女上學，因而決定入市自用。
長江實業營業部副首席經理楊桂玲表示，美國聯儲局宣佈減息後，本港部分銀行亦同步跟隨，認為隨著減息周期展開，市場氣氛向好，明顯令買家加快入市步伐。
楊桂玲續稱，「Blue Coast II」近日銷售明顯加快，過去兩週共售出18伙三、四房戶，目前項目僅餘最後18伙三房單位，在供應短缺及減息效應下，優質單位備受市場追捧。集團正積極考慮於下月上調餘貨的售價，加幅有機會為3-5%。
「BLUE COAST II」由第3座及第5座住宅大樓組成，提供558伙，實用面積介乎443至1,267方呎。