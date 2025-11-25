BLUE COAST II錄「一客兩食」 投資客斥逾3560萬掃2伙三房戶｜黃竹坑新盤

長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑港島南岸第3C期「Blue Coast II」連環錄得成交，三日合共售出4伙三房戶，總成交金額達7,070.4萬元。其中包括今日(25日)錄得「一客兩食」，獲同一個買家購入2伙三房單位，總成交金額3,566.1萬元。

據了解，該2伙單位同屬第3座H單位，分別位於32樓及35樓，實用面積同屬718方呎的三房一套連儲物房及洗手間間隔，可遠眺深灣一帶海景，同時可享內園及泳池景致，成交金額為1,765.3萬及1,800.8萬元，成交呎價24,586及25,081元。

市場消息指買家為外區投資客，在減息預期的帶動下，看好項目位處大型商場及鐵路上蓋的雙重優勢，加上可享海景，且預計明年初即可交樓，收樓後可立即將單位放租，因而決定購入單位作長線投資。