地產
2025-11-25 18:17:44

BLUE COAST II錄「一客兩食」 投資客斥逾3560萬掃2伙三房戶｜黃竹坑新盤

BLUE COAST II錄「一客兩食」，投資客斥逾3560萬掃2伙三房戶。

長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑港島南岸第3C期「Blue Coast II」連環錄得成交，三日合共售出4房戶，總成交金額達7,070.4。其中包括今日(25)錄得「一客兩食」，獲同一個買家購入2房單位，總成交金額3,566.1萬元。

據了解，該2伙單位同屬第3H單位，分別位於32樓及35樓，實用面積同屬718方呎的套連儲物房及洗手間間隔，可遠眺深灣一帶海景，同時可享內園及泳池景致，成交金額為1,765.3萬及1,800.8，成交呎價24,58625,081

市場消息指買家為外區投資客，在減息預期的帶動下，看好項目位處大型商場及鐵路上蓋的雙重優勢，加上可享海景，且預計明年初即可交樓，收樓後可立即將單位放租，因而決定購入單位作長線投資。

長江實業營業部副首席經理楊桂玲表示，「BLUE COAST」系列自推售以來持續獲市場追捧，至今已累售1,077伙，售出近九成單位，套現金額突破180億元。

目前「Blue Coast II」的房單位僅餘最後7伙，集團正積極考慮在短期內上調售價，預期調整幅度達35%。她續指，普遍預期下月有望再度減息，樓市氣氛向好，不少準買家亦加快入市步伐，預計今年一手成交量有望突破2萬宗，相信項目餘貨將迅速獲市場承接。

即睇黃竹坑港島南岸BLUE COAST II最新資訊 (House730)

