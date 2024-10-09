Blue Coast II開價｜中原陳永傑：首批有望沽清 租金回報料高見5厘｜黃竹坑新盤

陳永傑表示，「Blue Coast II」訂價與上期相若，折實平均呎價21,526元，現時息口下調，發展商未有加價即變相減價，可見發展商有意延續上期經典。

市場焦點全新盤、長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3C期「BLUE COAST II」今日(9日)公布首張價單，涉及128伙，戶型涵蓋兩房及三房，以「120 Plus付款計劃」提供最高14%折扣計算，折實售價由921.4萬元起，折實呎價18,998元起。 入伙後呎租可達 70 至 80 元 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，減息後各新盤一湧而出，長實與港鐵合作發展的黃竹坑站上蓋項目「Blue Coast II」今天公布首張價單128伙，訂價與上期相若，折實平均呎價21,526元，現時息口下調，發展商未有加價即變相減價，可見發展商有意延續上期經典。

發展商訂價極具誠意，項目主打兩房及三房戶，滿足了區內此類戶型不足的問題，區內屋苑平均呎租約60元，而項目擁最近港鐵站優勢，預計項目入伙後平均呎租可達70至80元，估計項目租金回報高見5厘。加上現時股票市場造好，有部分市民套股換樓，有信心首批單位可全數沽清。

本月一手成交可達2500宗 他續指，減息後，一手銷情熾熱，截至昨日十月份一手成交已接近800宗，已超越上月全月741宗，本月多個新盤開售，預料全月一手可達2,500宗，屆時可創成交量7個月新高。

「BLUE COAST II」首張價單以定價計，市值約19.57億元。單位包括78伙兩房及50伙三房，實用面積介乎485至781方呎。價單定價由1,071.4至2,188.5萬元，呎價介乎22,091元至28,022元。扣除最高14%折扣，單位折實售價由921.4萬至1,882.1萬元，折實呎價介乎18,998元至24,099元。 據代理資料顯示，港島南岸其他期數三房或四房貨尾近期平均成交呎價錄32,882元至35,877元，「BLUE COAST II」首張價單折實平均呎價21,526元較其低34%至40%。 「BLUE COAST II」由第3座及第5座住宅大樓組成，提供558伙，實用面積介乎443至1,267方呎。項目預計關鍵日期為2026年2月28日。