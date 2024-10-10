BLUE COAST II 折實均呎$21526稱蝕本價推

港股波動下新盤開價未見進取。長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作的黃竹坑站港島南岸第3C期「BLUE COAST II」昨首推128伙，包括78伙兩房及50伙三房，設3種付款計劃，以「120 Plus付款計劃」最高14%折扣計，折實價921.4萬元起，折實平均呎價21,526元，較「BLUE COAST」今年3月首張價單21,968元仍低約2%。
長實營業部首席經理郭子威稱，項目首批單位實用面積485至781方呎。扣除最高14%折扣，折實價921.4萬至1,882.1萬元，折實呎價18,998元至24,099元。入場單位為5座7樓G室兩房，實用面積485方呎，折實呎價18,998元。至於最平三房為第5座7樓D室，實用面積770方呎，為三房一套連儲物室及洗手間間隔，折實價1,528萬元，折實呎價19,844元。
長實營業部助理首席經理楊桂玲指，示範單位於明午對外開放，同步收票。
趙國雄：料今季有3%至5%升幅
長實執行董事趙國雄表示，今期仍以「蝕本價」推出，集團秉承一貫作風首批單位價錢有所折讓，期望市場氣氛好轉，稍後四房大單位招標價理想，能否「蝕少啲」，甚至有微利，故形容是次開價為「食糊價」，加推必加價，直言「有糊唔食，罪大惡極」。早前稱項目會以大市升幅作參考，他指股市波動，反觀買樓穩陣，若經濟好轉樓價可穩步上揚，料今季升3%至5%。
瑜悦上載樓書 最快下周開價
緊接登場、華懋集團與市區重建局合作的長沙灣「瑜悦」昨公布售樓說明書，提供198伙，涵蓋一至三房，實用面積312至594方呎。集團銷售總監封海倫透露，最快下周公布首張價單及開放示位，首批涉最少50伙，定價參考鄰近鐵路住宅項目，強調以「好合理價」推售，目標月內開賣。
她指，計劃提供靈活性的高成數按揭計劃，以上車客及年輕夫婦為目標，期望助其減低供款負擔。「瑜悦」一房佔132伙，兩房及三房各設44伙及22伙；面積最細為7樓B室一房，實用面積312方呎，連123方呎平台。項目提供12個車位，預計明年6月18日入伙，樓花期約8個月。