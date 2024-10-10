BLUE COAST II 折實均呎$21526稱蝕本價推

港股波動下新盤開價未見進取。長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作的黃竹坑站港島南岸第3C期「BLUE COAST II」昨首推128伙，包括78伙兩房及50伙三房，設3種付款計劃，以「120 Plus付款計劃」最高14%折扣計，折實價921.4萬元起，折實平均呎價21,526元，較「BLUE COAST」今年3月首張價單21,968元仍低約2%。

長實營業部首席經理郭子威稱，項目首批單位實用面積485至781方呎。扣除最高14%折扣，折實價921.4萬至1,882.1萬元，折實呎價18,998元至24,099元。入場單位為5座7樓G室兩房，實用面積485方呎，折實呎價18,998元。至於最平三房為第5座7樓D室，實用面積770方呎，為三房一套連儲物室及洗手間間隔，折實價1,528萬元，折實呎價19,844元。

長實營業部助理首席經理楊桂玲指，示範單位於明午對外開放，同步收票。