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地產
2024-06-07 17:09:29

CCL按周再跌0.03% 創12周新低 中原：短期下調方向未變｜樓價走勢

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CCL按周再跌0.03% 創12周新低 中原：短期下調方向未變｜樓價走勢

CCL按周再跌0.03% 創12周新低 中原：短期下調方向未變｜樓價走勢

二手樓價跌勢未止。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報143.74點，按周跌0.03%，創12周新低，是513日恒指重上19,000點收市當周的市況。港股連升，而且元朗新盤The YOHO Hub II銷情理想，市場氣氛略為好轉，CCL今周跌幅明顯收窄。但指數連跌6周共2.14%，為202312月底後的最長連跌，繼續迫近撤辣前143.02點低位。撤辣後12CCL五升七跌，微升0.50%，幾乎蒸發撤辣後所有升幅。在銀行收緊按揭及減息預期反覆的影響下，近期新盤銷售放緩，二手市道持續拉鋸，相信短期樓價下調方向未變。

楊明儀續指，本周CCL為逾7年半(395)次低，重返201611月初時的水平。指數較20218191.34點歷史高位跌24.88%，較20234168.40點高位跌14.64%，而2024年跌幅暫時擴大至2.36%6月底CCL目標下試140點，現時相差3.74點或2.60%。紅磡THE HADDON暫時超額認購2.3倍，64日西環吉喆公布首張價單50伙，對本地二手樓價的影響將於6月下旬公布的CCL才開始反映。

CCL按周再跌0.03% 創12周新低 中原：短期下調方向未變｜樓價走勢

CCL指數連跌6周共2.14%，為2023年12月底後的最長連跌，繼續迫近撤辣前143.02點低位。

四區樓價三升一跌 新界西連升兩周共1.84%

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass144.61點，按周無升跌。CCL(中小型單位)143.47點，按周微升0.03%CCL MassCCL(中小型單位)齊跌4周後回穩，指數仍於201610月中及10月底水平徘徊。CCL(大型單位)145.12點，按周跌0.36%，連跌4周共3.07%，指數創近7年半新低，重返20171月中水平。

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四區樓價三升一跌。九龍CCL_Mass141.98點，按周跌1.16%，指數於20171月初水平徘徊。港島CCL_Mass141.62點，按周升0.11%，連跌3周後回穩，指數仍為近8年次低，重返20168月底水平。新界東CCL_Mass155.74點，按周升0.24%，終止2周連跌，指數仍為逾7年次低，重返20173月初水平。新界西CCL_Mass134.75點，按周升1.39%，連升21.84%，指數於20173月中水平徘徊。

今天(7)公布的指數，根據2024527日至62日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾八成半的交易是在2024513日至519日簽臨時買賣合約，是513日恒指重上19,000點收市，創逾9個月新高、517日恒生收緊非住宅按揭和518日元朗The YOHO Hub II次輪銷售213伙當周的市況。

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CCL按周再跌0.03% 創12周新低 中原：短期下調方向未變｜樓價走勢

港島CCL_Mass報141.62點，按周升0.11%，連跌3周後回穩，指數仍為近8年次低，重返2016年8月底水平。

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