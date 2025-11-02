熱門搜尋:
萬聖節2025 安全帶 全運會 新店關注組 粵車南下 網上熱話 健身 行山路線 二手樓 定期存款 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
地產
2025-11-02 17:00:00

CCL按周升0.14% 中原：減息持續 樓價逐步上升｜樓價走勢

分享：
CCL按周升0.14% 中原：減息持續 樓價逐步上升｜樓價走勢

CCL按周升0.14% 中原：減息持續 樓價逐步上升｜樓價走勢

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報141.29點，按周升0.14%，是108日及9日灣仔woodis及元朗錦上路柏瓏III分別公布首張價單，11日中美貿易戰再度升溫當周市況。9月重啟減息後，樓價走勢向好，CCL向上升穿140點，近3周更企穩141點以上水平，指數為20246月底後的69周次高。隨著新盤銷情理想，發展商開始部署提價，二手買賣亦暢旺，而且1030日美國及本地銀行宣佈年內第二次減息，中美元首會面釋放正面訊息，料短期樓價繼續逐步上升。第四季CCL向上挑戰143.02點，現時相差1.73點或1.22%

今年5月拆息回落，樓價見底微升，CCL5H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位升4.54%2025年樓價暫時累升2.65%。指數較20253月財案前134.89點低位升4.74%，較20249月首次減息前135.86點低位升4.00%，較20218191.34點歷史高位跌26.16%1030日美國聯儲局宣布減息0.25厘，本港銀行宣布下調港元最優惠利率0.125厘，中美元首南韓會晤達成重要共識，啟德MIAMI QUAY II公布首張價單115伙，112日灣仔SPRING GARDEN首輪發售60伙，對本地二手樓價的影響將於202511月下旬公佈的CCL才開始反映。

CCL按周0.14% 中原：減息持續 樓價逐步上升｜樓價走勢

元朗錦上路柏瓏III公布首張價單。(資料圖片)

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass142.49點，按周微升0.04%CCL(中小型單位)141.19點，按周升0.15%CCL MassCCL(中小型單位)分別為20246月底後的70周及69周次高。CCL(大型單位)141.83點，按周升0.12%，連升3周共2.14%，指數創20252月初後的38周新高。

adblk5
CCL按周0.14% 中原：減息持續 樓價逐步上升｜樓價走勢

啟德MIAMI QUAY II公布首張價單115伙。(資料圖片)

四區兩升兩跌

四區方面，二升二跌。新界西CCL_Mass129.94點，按周升0.77%，連升3周共1.93%，指數創20247月底後的66周新高。港島CCL_Mass141.48點，按周升0.58%，指數為20246月底後的70周第5高。九龍CCL_Mass139.54點，按周跌0.48%，連跌2周共0.89%，指數仍為20248月初後的64周第5高。新界東CCL_Mass155.73點，按周跌0.61%，結束2周連升，指數仍為20246月初後的73周第5高。

CCL按周0.14% 中原：減息持續 樓價逐步上升｜樓價走勢

灣仔SPRING GARDEN首輪發售60伙。(資料圖片)

八大樓價指數全線齊升

2025年計，八大樓價指數全線齊升，CCL暫時累升2.65%CCL Mass3.16%CCL(中小型單位)3.06%CCL(大型單位)0.70%，港島升2.10%，九龍升4.28%，新界東升4.95%，新界西升1.23%

即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)

CCL按周0.14% 中原：減息持續 樓價逐步上升｜樓價走勢

追蹤am730 Google News