CCL按周升0.29% 創近一年半次高 料年底企穩143點｜樓市走勢

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報143.45點，按周升0.29%，創2024年6月初後78周(近一年半)次高，是11月18日及20日長沙灣「幸薈」及油麻地「瑧爾」公布首張價單，19日啟德天璽‧天2期次輪價單銷售，21日油塘「柏景峰」首輪銷售接近沽清當周市況。樓價上升，業主反價及收窄議價幅度，與買家角力拉鋸，CCL連續3周於143點水平徘徊。隨著近日多個新盤推售，加上臨近聖誕長假，二手成交減慢，料今年底CCL繼續企穩143點左右。昨天本地銀行沒有跟隨美國減息，但樓市氣氛樂觀向好，相信短期樓價升勢持續，2026年首季CCL有望挑戰147點，現時相差3.55點或2.47%。