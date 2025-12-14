CCL按周升0.29% 創近一年半次高 料年底企穩143點｜樓市走勢

熱門搜尋:

地產
2025-12-14 17:11:20

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報143.45點，按周升0.29%，創20246月初後78(近一年半)次高，是1118日及20日長沙灣幸薈及油麻地瑧爾公布首張價單，19日啟德天璽‧天2期次輪價單銷售，21日油塘柏景峰首輪銷售接近沽清當周市況。樓價上升，業主反價及收窄議價幅度，與買家角力拉鋸，CCL連續3周於143點水平徘徊。隨著近日多個新盤推售，加上臨近聖誕長假，二手成交減慢，料今年底CCL繼續企穩143點左右。昨天本地銀行沒有跟隨美國減息，但樓市氣氛樂觀向好，相信短期樓價升勢持續，2026年首季CCL有望挑戰147點，現時相差3.55點或2.47%

年樓價暫累升4.22%

20255月拆息回落，樓價見底回升，CCL5H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位升6.13%2025年樓價暫時累升4.22%。指數較20253月財案前134.89點低位升6.35%，較20249月首次減息前135.86點低位升5.59%，較20218191.34點歷史高位跌25.03%129日長沙灣幸薈首輪價單銷售53伙，11日美國聯儲局減息0.25厘，本港主要銀行維持最優惠利率不變，12日油麻地瑧爾價單推售全盤63伙，13日油塘柏景峰次輪發售150伙，14日啟德DOUBLE COAST III首輪銷售53伙，對本地二手樓價的影響將於20261月初公佈的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass144.31點，按周升0.19%CCL(中小型單位)143.10點，按周升0.22%CCL MassCCL(中小型單位)齊創20246月初後78周次高。CCL(大型單位)145.24點，按周升0.64%，連升2周共1.91%，指數創20247月底後71周新高。

長沙灣幸薈首輪價單銷售53伙。(資料圖片)

四區三升一跌 九龍連升4周後回落 按周跌1.70%

四區樓價三升一跌。港島CCL_Mass140.68點，按周升2.17%，結束2周連跌，指數為20247月底後71周第10高。新界東CCL_Mass158.38點，按周升0.83%，連升4周共3.25%，指數創20244月底後84周新高。新界西CCL_Mass131.99點，按周升0.62%，指數創20246月底後76周次高。九龍CCL_Mass142.54點，按周跌1.70%，連升4周後回落，指數仍為20246月初後78周第4高。

2025年八大樓價指數計，CCL暫時累升4.22%CCL Mass4.47%CCL(中小型單位)4.45%CCL(大型單位)3.12%，港島升1.52%，九龍升6.52%，新界東升6.74%，新界西升2.83%

油塘柏景峰次輪發售150伙。(資料圖片)

