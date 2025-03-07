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地產
2025-03-07 16:46:46

CCL按周回升0.32% 今年仍累跌0.13% 處於8年半低位｜樓價走勢

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CCL按周回升0.32% 今年仍累跌0.13% 處於8年半低位｜樓價走勢

CCL按周回升0.32% 今年仍累跌0.13% 處於8年半低位｜樓價走勢

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中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報137.46點，按周升0.32%，是212日元朗朗天峰公布首張價單120伙，14日恒指收市創逾4個月新高15日北角皇都首輪168伙沽清當周的市況。港股大升，市場氣氛好轉，二手成交略有增加，CCL結束2周連跌回穩，連續3周於137點水平反覆。

次季樓價有望回升

楊明儀續指，近期發展商推售多個新盤，仍對二手造成壓力，而財案則利好細價樓交投，新盤銷情亦理想，第一季CCL可望守住減息前低位，於136點到139點之間窄幅徘徊。如果二手成交量持續增多，展望第二季指數可回升。

CCL仍處於近8年半低位，在20169月中水平徘徊。2025年樓價暫時累跌0.13%。指數較20249月首次減息前135.86點低位升1.18%，較20218191.34點歷史高位跌28.16%，較20243月撤辣前的低位143.02點跌3.89%35日天水圍YOHO WEST PARKSIDE首輪價單銷售119伙沽清，鴨脷洲Coasto次輪銷售25伙，36日大埔上然公布首張價單81伙，元朗朗天峰第三輪銷售123伙，恒指重上24000點以上收市，創逾3年新高，38日九龍城南首次輪銷售55伙，對本地二手樓價的影響將於20253月下旬公布的CCL才開始反映。

CCL仍處於近8年半低位，在2016年9月中水平徘徊。2025年樓價暫時累跌0.13%。

CCL仍處於近8年半低位，在2016年9月中水平徘徊。2025年樓價暫時累跌0.13%。

九龍樓價連跌3周近2%

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass137.83點，按周升0.28%CCL(中小型單位)136.97點，按周升0.42%CCL MassCCL(中小型單位)齊終止2周連跌回穩。CCL(大型單位)139.91點，按周跌0.13%，連跌7周共1.82%CCL MassCCL(中小型單位)CCL(大型單位)分別處於20168月底、9月中及9月底水平。

四區樓價二升二跌。港島CCL_Mass140.52點，按周升1.80%，連跌2周後反彈。新界東CCL_Mass150.35點，按周升0.69%，連升2周共0.87%。新界西CCL_Mass124.95點，按周跌0.22%。九龍CCL_Mass133.13點，按周跌0.70%，連跌3周共1.95%。港島、九龍、新界西及新界東指數，分別於20168月初、8月底、10月初及11月中水平徘徊。

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四區樓價二升二跌。

四區樓價二升二跌。

今天(7)公布的指數，根據2025224日至32日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾八成的交易是在2025210日至216日簽臨時買賣合約，是212日元朗朗天峰公布首張價單120伙，214日恒生指數收市升逾800點創逾4個月新高，215日北角皇都首輪推售168伙全數沽清當周的市況。

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