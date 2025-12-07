CCL按周微跌0.3% 結束3周連升回軟 仍連續2周企穩143點以上｜樓價走勢

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報143.03點，按周跌0.30%，是11月11日油塘「柏景峰」公布首張價單150伙，13日啟德「天璽‧天」2期首輪價單銷售62伙沽清當周市況。銀行兩度減息，刺激市場成交，買家目標入市平價優質筍盤，CCL連升3周後略有回軟，但仍連續2周企穩143點以上。下周美國聯儲局或進一步減息，惟本地樓價持續上升，業主反價幅度明顯，二手買賣雙方開始出現拉鋸，加上大埔火災及聖誕長假將至，成交有所放慢，相信短期CCL於143點水平爭持。