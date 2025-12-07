熱門搜尋:

地產
2025-12-07 17:05:00

CCL按周微跌0.3% 結束3周連升回軟 仍連續2周企穩143點以上｜樓價走勢

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報143.03點，按周跌0.30%，是1111日油塘柏景峰公布首張價單150伙，13日啟德天璽‧天2期首輪價單銷售62伙沽清當周市況。銀行兩度減息，刺激市場成交，買家目標入市平價優質筍盤，CCL連升3周後略有回軟，但仍連續2周企穩143點以上。下周美國聯儲局或進一步減息，惟本地樓價持續上升，業主反價幅度明顯，二手買賣雙方開始出現拉鋸，加上大埔火災及聖誕長假將至，成交有所放慢，相信短期CCL143點水平爭持。

11月11日油塘柏景峰公布首張價單150伙。(資料圖片)

樓價暫累升3.92%

今年5月拆息回落，樓價見底回升，CCL5H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位升5.82%2025年樓價暫時累升3.92%。指數較20253月財案前134.89點低位升6.03%，較20249月首次減息前135.86點低位升5.28%，較20218191.34點歷史高位跌25.25%。大埔宏福苑五級火災後首周，多個一手新盤延後推售，對本地二手樓價的影響將於202512月下旬公佈的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass144.03點，按周跌0.60%CCL(中小型單位)142.78點，按周跌0.60%CCL MassCCL(中小型單位)齊終止3周連升回軟，但指數均仍為20246月初後77周次高。CCL(大型單位)144.32點，按周升1.26%，指數創20248月初後69周新高。

四區兩升兩跌 新界東CCL_Mass連升3周共2.4%

四區樓價二升二跌。新界西CCL_Mass131.18點，按周跌2.95%，跌幅為20228月底後170(3)以來最大，指數上周大升近4%，今周回落，仍為20247月中後72周第4高。港島CCL_Mass137.69點，按周跌1.54%，連跌2周共3.78%。九龍CCL_Mass145.00點，按周升1.12%，連升4周共4.66%，指數創202312月初後104(2)新高。新界東CCL_Mass157.08點，按周升0.33%，連升3周共2.40%，指數創20245月中後81周次高。

2025年八大樓價指數計，CCL暫時累升3.92%CCL Mass4.27%CCL(中小型單位)4.22%CCL(大型單位)2.46%，港島跌0.64%，九龍升8.36%，新界東升5.86%，新界西升2.20%

