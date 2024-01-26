CCL按周瀉0.19% 2個多月來跌幅最少 中原：受惠政府暫停賣住宅地救市｜樓市數據

二手樓價跌幅縮小，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報146.56點，按周跌0.19%，是反映本月4日發展局公布今季不推私樓住宅及商業地皮招標當周的市況。政府暫停賣住宅地，釋出救市訊號，而且拆息持續回落，利率有見頂跡象，刺激買家加快入市，成交明顯增多。CCL單周跌幅收窄，今周跌幅是2023年11月初後近11周以來最少。

楊明儀續指，CCL連跌2周共0.68%，指數創364周、近7年新低，重返2017年1月底時水平，指數比2023年4月168.40點高位累跌12.97%，亦較2021年8月191.34點歷史高位跌23.40%。本月24日人行與金管局推出6項深化合作措施，以及人行降準，對本地二手樓價的影響將於今年2月下旬公布的CCL才開始反映。市場利好利淡消息交錯，港股大幅波動，預計短期樓價走勢反覆調整。CCL距離新春前目標146點，僅差0.56點或0.38%。