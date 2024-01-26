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地產
2024-01-26 16:28:38

CCL按周瀉0.19% 2個多月來跌幅最少 中原：受惠政府暫停賣住宅地救市｜樓市數據

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CCL按周瀉0.19% 2個多月來跌幅最少 中原：受惠政府暫停賣住宅地救市｜樓市數據

CCL按周瀉0.19% 2個多月來跌幅最少 中原：受惠政府暫停賣住宅地救市｜樓市數據

二手樓價跌幅縮小，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報146.56點，按周跌0.19%，是反映本月4日發展局公布今季不推私樓住宅及商業地皮招標當周的市況。政府暫停賣住宅地，釋出救市訊號，而且拆息持續回落，利率有見頂跡象，刺激買家加快入市，成交明顯增多。CCL單周跌幅收窄，今周跌幅是202311月初後近11周以來最少。

楊明儀續指，CCL連跌2周共0.68%，指數創3647年新低，重返20171月底時水平，指數比20234168.40點高位累跌12.97%，亦較20218191.34點歷史高位跌23.40%24日人行與金管局推出6項深化合作措施，以及人行降準，對本地二手樓價的影響將於2月下旬公布的CCL才開始反映。市場利好利淡消息交錯，港股大幅波動，預計短期樓價走勢反覆調整。CCL距離新春前目標146點，僅差0.56點或0.38%

CCL按周瀉0.19% 2個多月來跌幅最少 中原：受惠政府暫停賣住宅地救市｜樓市數據

中原城市領先指數CCL最新報146.56點，按周跌0.19%，是反映本月4日發展局公布今季不推私樓住宅及商業地皮招標當周的市況。

三類指數齊跌2 港九市區樓價上漲

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass146.52點，按周微跌0.05%CCL(中小型單位)145.37點，按周跌0.10%CCL MassCCL(中小型單位)同樣跌幅收窄，齊重返20171月中時水平。CCL(大型單位)152.49點，按周挫0.59%，重返20175月中時水平。CCL MassCCL(中小型單位)CCL(大型單位)齊跌2周，分別跌0.56%0.57%1.20%

四區樓價方面，本周港九市區升，新界兩區跌，走勢反覆。港島CCL_Mass146.09點，按周上漲0.68%，終止4周連跌，仍於20169月中水平徘徊。九龍CCL_Mass142.58點，按周升1.02%，仍於20171月初水平徘徊。新界東CCL_Mass158.87點，按周跌1.42%，重返20173月底時水平。新界西CCL_Mass134.98點，按周跌1.29%，連跌2周共2.30%，重返20173月中時水平。

CCL按周瀉0.19% 2個多月來跌幅最少 中原：受惠政府暫停賣住宅地救市｜樓市數據

四區樓價方面，本周港九市區升，新界兩區跌，走勢反覆。

今天(26)的指數，根據2024115日至121日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有近七成的交易是在202411日至17日簽臨時買賣合約，是14日發展局公布今季不推私樓住宅及商業地皮招標當周的市況。

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