CCL按周跌1%企穩143點水平 今年全年樓價暫升4.3%｜樓市走勢

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報143.56點，按周跌1.00%，是11月底大埔火災後首周市況。新盤延後推售，二手成交減慢，CCL連升2周後回軟，但企穩143點水平，指數仍為2024年6月初後80周次高。隨著樓價上升，業主反價，買家需時適應，加上聖誕將至，二手市況開始步入拉鋸局面，CCL已連續5周在143到145點窄幅爭持。樓市氣氛維持向好，短期樓價上升方向未變。2026年首季目標147點(即2024年撤辣後的高位)，CCL現時距離3.44點或2.40%。