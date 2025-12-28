熱門搜尋:
地產
2025-12-28 17:40:00

CCL按周跌1%企穩143點水平 今年全年樓價暫升4.3%｜樓市走勢

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報143.56點，按周跌1.00%，是11月底大埔火災後首周市況。新盤延後推售，二手成交減慢，CCL連升2周後回軟，但企穩143點水平，指數仍為20246月初後80周次高。隨著樓價上升，業主反價，買家需時適應，加上聖誕將至，二手市況開始步入拉鋸局面，CCL已連續5周在143145點窄幅爭持。樓市氣氛維持向好，短期樓價上升方向未變。2026年首季目標147(2024年撤辣後的高位)CCL現時距離3.44點或2.40%

20255月拆息回落，樓價見底回升，CCL5H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位升6.21%2025年樓價暫時累升4.30%。指數較20253月財案前134.89點低位升6.43%，較20249月首次減息前135.86點低位升5.67%，較20218191.34點歷史高位跌24.97%1223日油塘柏景峰發售150伙，2526日聖誕節長假，27日啟德海灣第1期價單銷售52伙，對本地二手樓價的影響將於20261月中旬公佈的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass144.80點，按周跌0.99%CCL(中小型單位)143.54點，按周跌0.99%CCL MassCCL(中小型單位)齊結束2周連升，指數同樣仍為20246月初後80周第3高。CCL(大型單位)143.70點，按周跌1.07%，終止3周連升，指數仍為20248月初後72周第4高。

四區樓價三跌一升 新界東CCL_Mass按周升0.48%

四區樓價三跌一升。港島CCL_Mass139.40點，按周跌3.65%，跌幅是20253月初(41)以來最大，指數前兩周累升逾5%後今周回落。九龍CCL_Mass143.64點，按周跌0.35%，指數仍為20245月底後82周第3高。新界西CCL_Mass133.10點，按周跌0.34%，結束2周連升，指數仍為20246月底後78周第3高。新界東CCL_Mass159.20點，按周升0.48%，連升6周共3.78%，指數創20244月底後86周新高。

2025年全年八大樓價指數齊升

以公布日期計，2025年全年八大樓價指數齊升，CCL暫時累升4.30%CCL Mass4.83%CCL(中小型單位)4.77%CCL(大型單位)2.02%，港島升0.60%，九龍升7.35%，新界東升7.29%，新界西升3.69%

