CCL連挫3周共1.88% 中原：多個利淡因素影響 走勢受壓向下｜二手樓價

二手樓價持續下跌，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報141.81點，按周跌0.69%，連跌3周共1.88%，是6月11日屯門NOVO LAND第3B期公布首張價單，6月12日恒指失守18000點收市及6月13日美國聯儲局維持利率不變當周的市況。撤辣的利好因素已被完全消化，CCL比撤辣前143.02點低位累跌0.85%。今年1月底恒指由近15000點升至5月中逾19000點水平，惟其後上衝無力，反覆回落至18000點以下。息口仍然高企，銀行收緊按揭，新盤繼續低價促銷，在多個利淡因素影響下，樓市觀望氣氛濃厚，整體二手樓價走勢受壓向下，但下跌幅度緩慢。CCL再跌1.81點或1.28%便到達短期目標140點水平。

楊明儀續指，本周CCL創逾7年半、402周新低，重返2016年10月中時的水平，2024年上半年累跌3.67%。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌25.89%，較2023年4月168.40點高位跌15.79%。7月4日啟德柏蔚森I公布首張價單60伙，折實平均呎價創同區逾7年新低，對本地二手樓價的影響將於7月下旬公布的CCL才開始反映，相信樓價跌勢未變。