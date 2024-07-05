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地產
2024-07-05 16:47:13

CCL連挫3周共1.88% 中原：多個利淡因素影響 走勢受壓向下｜二手樓價

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CCL連挫3周共1.88% 中原：多個利淡因素影響 走勢受壓向下｜二手樓價

CCL連挫3周共1.88% 中原：多個利淡因素影響 走勢受壓向下｜二手樓價

二手樓價持續下跌，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報141.81點，按周跌0.69%，連跌3周共1.88%，是611日屯門NOVO LAND3B期公布首張價單，612日恒指失守18000點收市及613日美國聯儲局維持利率不變當周的市況。撤辣的利好因素已被完全消化，CCL比撤辣前143.02點低位累跌0.85%。今年1月底恒指由近15000點升至5月中逾19000點水平，惟其後上衝無力，反覆回落至18000點以下。息口仍然高企，銀行收緊按揭，新盤繼續低價促銷，在多個利淡因素影響下，樓市觀望氣氛濃厚，整體二手樓價走勢受壓向下，但下跌幅度緩慢。CCL再跌1.81點或1.28%便到達短期目標140點水平。

楊明儀續指，本周CCL創逾7年半、402周新低，重返201610月中時的水平，2024年上半年累跌3.67%。指數較20218191.34點歷史高位跌25.89%，較20234168.40點高位跌15.79%74日啟德柏蔚森I公布首張價單60伙，折實平均呎價創同區逾7年新低，對本地二手樓價的影響將於7月下旬公CCL才開始反映，相信樓價跌勢未變。

CCL連挫3周共1.88% 中原：多個利淡因素影響 走勢受壓向下｜二手樓價

本周CCL創逾7年半、402周新低，重返2016年10月中時的水平，2024年上半年累跌3.67%。

港島樓價連跌2周 創近8年新低

四區樓價三跌一升。新界西CCL_Mass130.90點，按周跌1.79%。新界東CCL_Mass152.79點，按周跌1.69%，終止2周連升。新界西及新界東指數齊創逾7年新低，同樣重返20172月中時的水平。港島CCL_Mass140.42點，按周跌0.97%，連跌2周共1.48%，指數創近8年新低，重返20168月初水平。九龍CCL_Mass140.87點，按周升0.28%，連跌2周後回穩，指數繼續處於逾7年半低位，重返20171月初水平。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass142.46點，按周跌0.87%CCL(中小型單位)141.27點，按周跌0.79%CCL(大型單位)144.54點，按周跌0.19%CCL MassCCL(中小型單位)CCL(大型單位)齊跌3周，分別累跌1.63%1.75%2.50%CCL MassCCL(中小型單位)齊創逾7年半新低，重返201610月初及10月中水平；CCL(大型單位)創近7年半新低，重返20171月中水平。

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CCL連挫3周共1.88% 中原：多個利淡因素影響 走勢受壓向下｜二手樓價

四區樓價三跌一升，新界西及新界東指數齊創逾7年新低，同樣重返2017年2月中時的水平 。

大型單位樓價年內跌幅最勁逾5.7%

以正式買賣合約日期計，指數與2023年底相比，2024年上半年八大樓價指數齊跌，其中大型單位及新界兩區樓價跌幅較大。CCL3.67%CCL Mass3.29%CCL(中小型單位)3.23%CCL(大型單位)5.71%。港島跌3.60%，九龍跌0.64%，新界東跌5.28%，新界西跌5.14%

今天(5)的指數，根據2024624日至630日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾七成的交易是在2024610日至616日簽臨時買賣合約，是611日屯門NOVO LAND3B期公布首張價單154伙，612日恒指失守18000點收市，以及613日美國聯儲局連續7次會議維持利率不變當周的市況。

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