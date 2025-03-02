Coasto加推25伙周三發售 高層現樓海景戶壓軸登場 折實最平511萬｜鴨脷洲新盤

宏安地產(1243)旗下鴨脷洲惠風街1號現樓新盤「Coasto」昨日(1日)展開首輪銷售後，即日售出53伙，佔可供出售分層單位約88%。發展商即日晚上加推第3號價單共25伙，涵蓋一房至兩房單位，實用面積介乎247至371方呎。選用120天現金付款計劃，連同其他優惠後共享最高30%折扣，單位折實售價由511.2萬元起；該批25伙將於周三(5日)公開發售。

宏安地產執行董事程德韻表示，「Coasto」銷情持續熱烈，有見向隅客眾多，最新加推25伙，均享有中高層海景。是次推出的所有兩房單位均飽覽香港仔避風塘蔚藍海景，一房單位則享深灣遊艇會海景及遠眺香港仔海峽，相信能滿足市場對現樓海景單位的需求。