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地產
2025-03-02 18:18:30

Coasto加推25伙周三發售 高層現樓海景戶壓軸登場 折實最平511萬｜鴨脷洲新盤

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Coasto加推25伙周三發售 高層現樓海景戶壓軸登場 折實最平511萬｜鴨脷洲新盤

程德韻(右)表示，「Coasto」最新加推25伙，均享有中高層海景；左為黃文浩。

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宏安地產(1243)旗下鴨脷洲惠風街1號現樓新盤「Coasto」昨日(1)展開首輪銷售後，即日售出53伙，佔可供出售分層單位約88%。發展商即日晚上加推第3號價單共25伙，涵蓋一房至兩房單位，實用面積介乎247371方呎。選用120天現金付款計劃，連同其他優惠後共享最高30%折扣，單位折實售價由511.2萬元起；該批25伙將於周三(5)公開發售。

宏安地產執行董事程德韻表示，「Coasto」銷情持續熱烈，有見向隅客眾多，最新加推25伙，均享有中高層海景。是次推出的所有兩房單位均飽覽香港仔避風塘蔚藍海景，一房單位則享深灣遊艇會海景及遠眺香港仔海峽，相信能滿足市場對現樓海景單位的需求。

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宏安地產營業及市務總經理黃文浩指，項目截至今天(2)下午6時已售出58伙，佔已推售單位近九成。項目今日最新成交2伙，分別為6A室及22C室，分別為兩房及一房單位，成交價為693萬及468萬元，單日套現約1,161萬元。

Coasto懶人包｜近利東站現樓登場 一文睇清生活配套、示範單位及價單(多圖有片)｜鴨脷洲新盤

「Coasto」提供93伙，實用面積由207至478方呎，標準單位戶型涵蓋一房至兩房，特設8伙連平台或天台特色單位。

即睇鴨脷洲Coasto最新資訊 (House730)

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