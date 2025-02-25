Coasto懶人包｜近利東站現樓登場 一文睇清生活配套、示範單位及價單(多圖有片)｜鴨脷洲新盤

港島近港鐵現樓盤有供應，宏安地產(1243)全新《The Met.》精品住宅系列、位於鴨脷洲惠風街1號新盤「Coasto」已屆現樓，主打一房及兩房，步行約1分30秒到達港鐵利東站A1出口。項目首批折實平均呎價低見17,085元，創港島逾11年新低，代理預估項目租金回報高達5厘，料受投資客追捧。am地產特意為讀者準備「Coasto」懶人包，一文睇清價單、樓書平面圖、示範單位、呎價、價單、戶型、配套設施、交通與位置等重要資訊。 Coasto 戶型分布、平面圖 「Coasto」提供93伙，實用面積由207至478方呎，標準單位戶型涵蓋一房至兩房，特設8伙連平台或天台特色單位。「Coasto」住宅樓層為2樓至26樓(不設4樓、13樓、14樓及24樓)，當中標準單位樓層為3樓至15樓及17樓至25樓，特色單位樓層為2樓及26樓，16 樓亦特設1伙平台特色單位。 每層住宅樓層設有兩部升降機，項目住宅單位均設有特高層與層之間高度，2樓至23樓住宅樓層層與層之間的高度約3.325米，25及26樓住宅樓層層與層之間的高度約3.5米。一房標準單位提供47伙，佔項目住宅單位總數約51%，實用面積由247至287方呎。兩房標準單位設有38伙，佔項目住宅單位總數約41%，實用面積由360至371方呎。 至於8伙特色單位，當中位於2樓的平台特色戶共5伙，頂層天台特色戶則設於26樓，提供2伙連內置樓梯及天台的特色單位。另外，項目於16樓D室設有平台，感覺猶如置身空中花園，將開揚景觀引入室內。

Coasto 價單及銷售安排 首張價單：提供30伙 折實價381.6萬元起 「Coasto」2月19日公布首張價單，涉及30伙，涵蓋23伙一房及7伙兩房，實用面積介乎247至371方呎。價單定價由550.6萬至1,013.9萬元，呎價介乎21,763元至27,329元。選用120天現金付款計劃，連同其他優惠後共享最高30%折扣，單位折實售價由381.6萬至709.7萬元，折實呎價介乎15,083元至19,129元。 執行董事程德韻表示，首張價單採取「先量後價」策略，期望以折讓價吸引買家及市場。同時銳意打造一房單位為「收租王」，特設3.8萬元傢俬現金津貼，所有一房折實售價低於450萬元，當中有6伙折實售價低於400萬元。 一房入場單位為3樓E室，實用面積253方呎，折實售價381.6萬元，折實呎價15,083元。至於兩房入場單位為3樓B室，實用面積360方呎，折實售價643.8萬元，折實呎價17,883元。 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，「Coasto」折實平均實用呎價較兩年前鄰近樓盤首張價單有逾三成折讓，呎價更創2014年北角「DIVA」後，屬港島區11年呎價新低，定價進取，勢可「一Q清枱」。現時區內鐵路系列盤呎租介乎約70至75元，預計租金回報達5厘水平，若以入場單位計，回報可高達6厘。 Coasto開價｜首推30伙 設最高30%折扣 一房最平381萬｜鴨脷洲新盤 2 號價單：提供30伙 折實價444.1萬元起 「Coasto」2月22日加推2號價單，涉及30伙，包括20伙一房及10伙兩房，實用面積介乎247至371方呎。程德韻表示，整體屬原價加推，單位定價由639.9萬至1,033.6萬元，呎價介乎23,101元至27,860元。扣除最高總折扣率30%及傢俬現金津貼折扣優惠，單位折實售價由444.1萬至723.5萬元，折實呎價介乎16,032元至19,501元。最低售價及呎價同為7樓D室，實用面積277方呎，一房間隔。 Coasto原價加推30伙 折實最平444萬 周三招標發售8伙特色戶｜鴨脷洲新盤 付款計劃及折扣 120 天現金付款計劃 ( 照售價減 20%) 相等於成交金額 5%臨時訂金於買方簽署臨時合約時繳付。 成交金額餘額(即成交金額 95%)於買方簽署臨時合約後120天內繳付。 「宏地薈」會員折扣：可獲2% 售價折扣優惠 買方為宏地薈會員(即在簽署臨時合約當日或之前，最少一位個人買方(如買方是以個人名義)或最少一位買方董事(如買方是以公司名義)為宏地薈會員。 「從價印花稅」折扣：可獲3%售價折扣優惠 「提前減息優惠」折扣：可獲2%售價折扣優惠 「利東站旁」折扣：可獲1%售價折扣優惠 「即買即用」折扣：可獲2%售價折扣優惠 提前付清餘額現金回贈優惠：選擇120天現金付款計劃的買家，凡於簽署臨時買賣合約後60天內提早付清成交金額餘款，將可獲相當於成交金額的0.5%現金回贈作為「提前付清餘額現金回贈優惠」，相關現金回贈可用作支付部分成交金額餘款。 一房特設 3.8 萬傢俬現金津貼 如買方於簽署臨時合約時選擇傢俬現金津貼折扣，買方可獲38,000元售價折扣優惠。 如買方於簽署臨時合約時不選擇傢俬現金津貼折扣，則買方可免費獲贈由指定傢俬公司提供價值為38,000元傢俬禮券一張。

Coasto 示範單位 「Coasto」開設2個現樓示範單位參觀，戶型涵蓋一房及兩房間隔，實用面積分別為287方呎及371方呎。單位前臨廣闊香港仔避風塘，遠眺太平山山頂翠綠景緻，與自然融為一體。 一房高樓底打造不同功能區 25樓D室為一房開放式廚房間隔，實用面積287方呎，層與層之間的高度約3.5米。室內設計以「海邊小屋」為主題，專為熱愛度假風情的品味一族打造，令住戶如同置身於迷人的地中海海岸。單位巧妙利用高樓底的優勢，精心劃分出不同的功能區域，設計靈活多變，滿足各種生活需求。 單位享有開揚城市景，遠眺海洋公園以及深灣遊艇會景緻，地板以淺色木紋磚貫通客廳、浴室及開放式廚房，搭配木色及淺藍色的傢俱和櫥櫃，營造出如同海邊小屋般和諧舒適的氛圍。客廳的電視牆以簡約的木飾面牆為背景，淺藍色布藝梳化與整體裝潢相得益彰，牆上懸掛著設計師精心挑選的海灘畫作，為空間增添濃厚的海岸風情。 開放式廚房配備法國廚房電器品牌De Dietrich全套設備，包括雙頭電磁爐、蒸焗爐、抽油煙機、雪櫃及洗衣乾衣機。廚房的櫥櫃採用淺藍色，轉角位置採用折合式櫃門，節省每一寸儲物空間。客廳設有隱藏式側反餐檯，可以當工作檯使用，餐檯可輕鬆折疊釋放出更多空間。空調系統選用了日本Daikin品牌的變頻冷暖分體式空調機，節能環保有效過濾及阻隔PM2.5。 主人睡房拉開木板趟門後可連接睡房與客廳空間，增添通透感。主人睡房訂製了一體化組合的高架床的設計有效劃活動空間，上層睡眠區擺放著一張舒適的雙人大床。下層配備雙門衣櫃，衣櫃側設有隱藏式側反書檯，方便住戶日常工作或梳妝。訂製的儲物樓梯用盡收納空間，部分梯級亦可以收起。主人睡房特別設計了寬敞的轉角玻璃窗，讓自然光線充分滲透，同時可270度全方位欣賞開揚景觀。大面積的落地玻璃選用了高效能的雙層中空玻璃(IGU)配低幅射鍍膜及強化玻璃，有效降低熱度及紫外線輻射，實現卓越的節能效果。 ⇊ Coasto 示範單位｜ 25 樓 D 室 ⇊

兩房短走廊連接客廳與睡房 25樓A室，為兩房開放式廚房間隔，實用面積371方呎，層與層之間的高度約3.5米。單位室內設計概念以「天、海、沙」為主，以淡藍色、白色及木色調貫通，打造悠然生活感。 短走廊的設計連接客廳與睡房，提高單位的實用性。兩間睡房與客廳均朝向開陽悠閒的香港仔海景。大面積的落地玻璃幕牆選用高效能的大面積的落地玻璃選用了高效能的雙層中空玻璃(IGU)配低幅射鍍膜及強化玻璃，能有效降低熱度及紫外線輻射。主人睡房特別設計有寬敞的轉角玻璃窗，讓住戶能夠270度全方位欣賞壯麗的海景。此外，主人睡房的方正間隔提供了充足的空間，用以擺放衣櫃及床頭櫃。 浴室為明廁設計，設有窗戶增加通風，淋浴區域配備了德國衛浴品牌Hansgrohe的時尚雨淋式花灑和多功能水龍頭套裝，搭配Stiebel Eltron即熱式電熱水爐。灰藍色石紋理磚增添視覺美感，推拉門設計的淋浴間有效節省空間，並增加靈活性。鏡櫃巧妙增加了置物空間，方便擺放日用品，充分滿足了收納需求及電器存放的功能。 露台設計採用環保露台設計，即結合露台、工作平台及冷氣機平台。環保露台有足夠空間擺放戶外餐桌，欣賞戶外開揚景緻。露台天花特意用木色鋁板天花，搭配木色鋁扶手和玻璃攔河，營造出如遊艇甲板般的開放空間。冷氣機平台方便日常維護，簡化了空調系統的檢查、清洗和維修流程，為住戶節省維護成本，免去搭建臨時棚架或租用高空作業設備的麻煩。 ⇊ Coasto 示範單位｜ 25 樓 A 室 ⇊

Coasto 會所、生活配套、交通及校網 「Coasto」基座設有商舖及會所，周邊有鴨脷洲市政大廈，不少本地人及旅客均喜歡於該處選購及品味海鮮。項目鄰近港鐵利東站，乘搭港鐵僅一個站可前往黃竹坑THE SOUTHSIDE等大型商場。Coasto同時鄰近大型休憩設施公園及泳灘，例如海洋公園及淺水灣泳灘。 「Coasto」前臨南海岸線香港仔避風塘海景，眺望開揚翠綠太平山山頂，步行約1分30秒到達港鐵利東站，往來黃竹坑站和金鐘站約4至10分鐘車程。鴨脷洲大道及鴨脷洲橋道一帶設有多條巴士及小巴路線，包括城巴90前往中環、90B前往金鐘等，城巴171前往九龍油尖旺及671前往九龍東等，另乘搭A10可達香港國際機場，小巴線路包括27,29及36X來往香港仔、黃竹坑、銅鑼灣等地。 校網方面，「Coasto」小學為18校網，中學屬南區。項目鄰近多所國際學校，包括蒙特梭利國際學校、新加坡國際學校及滬江維多利亞學校等。 Coasto按揭優惠 中原地產及中原按揭特別為「Coasto」呈獻全新按揭優惠，凡經中原按揭轉介的「Coasto」買家均可申請是次優惠，包括「高回贈H按優惠」，全期按息低至H加1.3厘，實際按息低至3.5厘(以P減2厘；P現為5.5厘計)，此計劃設有特高現金回贈高達1%，客戶並可尊享與按揭相連的mortgage-link高存息戶口，存息與按息一致，高存息現達3.5厘，客戶善用高存息收入抵銷按息支出，有效降低淨按息。此計劃按揭成數高達九成，按揭年期長達30年。 另可選擇「低息定按優惠」，客戶可選擇首5年定息3.03厘，或首3年定息3.18厘，其後按息低至P減1.75厘(P現為5.25厘)，按揭年期長達30年，按揭成數高達九成；客戶並可享有現金回贈。 即睇鴨脷洲Coasto最新資訊 (House730)