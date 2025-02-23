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地產
2025-02-23 21:47:36

Coasto現樓錄逾3000人次參觀 暫錄超額認購逾9倍｜鴨脷洲新盤

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Coasto現樓錄逾3000人次參觀 暫錄超額認購逾9倍｜鴨脷洲新盤

程德韻透露，「Coasto」入票人士主要來自港島區。

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宏安地產(1243)旗下鴨脷洲惠風街1號現樓新盤「Coasto加推第2號價單後，市場反應持續熾熱，連日來現樓參觀人流籠絡不斷。宏安地產執行董事程德韻表示，現樓參觀人數累計超過3,000人次，截止今天(23)晚上7時，項目累收近600票，以首兩張價單60伙計算，超額認購逾9倍。

程德韻透露，項目入票人士主要來自港島區，其次為九龍區，同時亦不乏新界區客人；當中用家與投資者佔比接近，同時吸引不少內地及海外買家。大部分買家鍾情項目鄰近港鐵站，開則實用，並可享開揚的避風塘海景，加上項目已屆驗樓，預料可享不俗回報。同時，部分參觀者亦對項目特色單位感興趣。

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該盤第2號價單涉及30伙，包括20伙一房及10伙兩房，實用面積介乎247371方呎。單位定價由639.9萬至1,033.6萬元，呎價介乎23,101元至27,860元。扣除最高總折扣率 30%及傢俬現金津貼折扣優惠，單位折實售價由444.1萬至723.5萬元，折實呎價介乎16,032元至19,501元。最低售價及呎價同為7D室，實用面積277方呎，一房間隔。

「Coasto」提供93伙，實用面積由207至478方呎，標準單位戶型涵蓋一房至兩房，特設8伙連平台或天台特色單位。

即睇鴨脷洲Coasto最新資訊 (House730)

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