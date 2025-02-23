Coasto現樓錄逾3000人次參觀 暫錄超額認購逾9倍｜鴨脷洲新盤

該盤第2號價單涉及30伙，包括20伙一房及10伙兩房，實用面積介乎247至371方呎。單位定價由639.9萬至1,033.6萬元，呎價介乎23,101元至27,860元。扣除最高總折扣率 30%及傢俬現金津貼折扣優惠，單位折實售價由444.1萬至723.5萬元，折實呎價介乎16,032元至19,501元。最低售價及呎價同為7樓D室，實用面積277方呎，一房間隔。

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