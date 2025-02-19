Coasto開價｜中原陳永傑：呎價屬港島11年新低 勢可「一Q清枱」｜鴨脷洲新盤

宏安地產(1243)旗下鴨脷洲惠風街1號現樓新盤「Coasto」今日(19日)公布首張價單，涉及30伙，選用120天現金付款計劃，連同其他優惠後共享最高30%折扣，折實售價由381.6萬元起，折實呎價由15,083元起，折實平均呎價17,085元。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，「Coasto」折實平均實用呎價較兩年前鄰近樓盤首張價單有逾三成折讓，呎價更創2014年北角「DIVA」後，屬港島區11年呎價新低，定價進取，勢可「一Q清枱」。

陳永傑稱，項目擁現樓優勢，位處鴨脷洲大街，距離港鐵利東站僅約1分半鐘路程，可快速直達黃竹坑、金鐘、中環等核心地段，料受港島區上班族歡迎。現時區內鐵路系列盤呎租介乎約70至75元，預計租金回報達5厘水平，若以入場單位計，回報可高達6厘，而區內租務需求強勁，相信亦可吸引大批投資者入市。