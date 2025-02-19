Coasto開價｜中原陳永傑：呎價屬港島11年新低 勢可「一Q清枱」｜鴨脷洲新盤

宏安地產(1243)旗下鴨脷洲惠風街1號現樓新盤「Coasto」今日(19日)公布首張價單，涉及30伙，選用120天現金付款計劃，連同其他優惠後共享最高30%折扣，折實售價由381.6萬元起，折實呎價由15,083元起，折實平均呎價17,085元。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，「Coasto」折實平均實用呎價較兩年前鄰近樓盤首張價單有逾三成折讓，呎價更創2014年北角「DIVA」後，屬港島區11年呎價新低，定價進取，勢可「一Q清枱」。
陳永傑稱，項目擁現樓優勢，位處鴨脷洲大街，距離港鐵利東站僅約1分半鐘路程，可快速直達黃竹坑、金鐘、中環等核心地段，料受港島區上班族歡迎。現時區內鐵路系列盤呎租介乎約70至75元，預計租金回報達5厘水平，若以入場單位計，回報可高達6厘，而區內租務需求強勁，相信亦可吸引大批投資者入市。
他續稱，2月一手市場百花齊放，已錄近600宗成交，下午及周末繼續有新盤開價及推售，料全月一手成交可達1,300至1,500宗。撤辣迄今一年，樓價有約6%下跌，相信政府會於《財政預算案》推出利好樓市措施，屆時一、二手樓市將會反彈，料3月可錄介乎2,500至3,000宗一手成交。
「Coasto」首張價單涵蓋23伙一房及7伙兩房，實用面積介乎247至371方呎。扣除所有折扣優惠後，單位折實售價由381.6萬至709.7萬元，折實呎價介乎15,083元至19,129元。入場單位為3樓E室，實用面積253方呎，一房間隔，折實售價381.6萬元，折實呎價15,083元。
「Coasto」提供93伙，實用面積由207至478方呎，標準單位戶型涵蓋一房至兩房，特設8伙連平台或天台特色單位。