DOUBLE COAST I懶人包｜鄰近綠色運輸系統站 一文睇清生活配套、示範單位及價單(多圖有片)

啟德再有全新盤供應，區內綠色集體運輸系統料提早建成，由會德豐地產、恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA新盤「DOUBLE COAST I」鄰近當中一個車站；項目早前以區內保守價開盤，具現樓現買現住優勢，吸引買家關注。am地產特意為讀者準備「DOUBLE COAST I」懶人包，一文睇清「DOUBLE COAST I」價單、樓書平面圖、示範單位、呎價、價單、戶型、配套設施、交通與位置等重要資訊。 DOUBLE COAST I 戶型分布、平面圖、車位 「DOUBLE COAST I」提供361伙，戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎265至1,275方呎，主打一房及兩房合共佔項目約八成。項目由第3座高座住宅大樓及第5座低座住宅大樓組成，第3座標準單位樓層每層設11伙及3部升降機，第5座1至5樓(不設4樓)每層設5伙，6樓設3伙，均配備2部升降機。 項目標準單位戶型涵蓋開放式至三房間隔，兩房實用面積由419至480方呎；一房實用面積由304至335方呎；開放式實用面積265方呎，包括第3座1至38樓G室，屬全盤最細單位；三房實用面積為627方呎。項目提供連平台或連天台特色戶，實用面積介乎267至609方呎；另設四房雙套連工作間及洗手間天際特色戶，實用面積由1,260至1,275方呎。當中東北朝向單位可外望九龍灣內海海景及海濱長廊。項目停車場位於地庫層，合共提供159個住宅停車位。 ⇊ DOUBLE COAST I 平面圖 ⇊

DOUBLE COAST I 示範單位 「DOUBLE COAST I」設有3個示範單位，包括連裝修兩房1個，以及交樓標準無改動的一房及三房單位各1個，實用面積介乎324至627方呎，預料最快於本周末開放予公眾參觀。當中第3座28樓A室，連裝修兩房示範單位，實用面積440方呎，屬於新婚夫婦及年輕家庭首選。單位位於大單邊，坐擁九龍灣畔Inner Harbour及海濱長廊景致。室內設計以悉尼海灣的海岸式生活為靈感，設計師採用大地棕色家具營造時尚舒適感，呈現悉尼時尚都市魅力；開放式廚房空間寬敞，爐具、雪櫃及洗衣機集中，日常烹飪及洗滌工作更得心應手，廚櫃內設抽拉式置物籃，食材、用具收納更靈活就手。 單位採「全寬度」三合一露台，令空間更實用，輕鬆打造户外休閒體驗。浴室牆身及檯面分別選用天然大理石材及石才鋪砌，盡顯奢華；主人睡房間隔方正實用，空間偌大，足夠空間放置衣櫃及梳妝枱；睡房配備線條簡約造型家具，配搭特色花紋牆紙。 第3座28樓B室，無改動三房示範單位，實用面積627方呎，屬期數內最大標準單位，屬家庭客換樓之選。單位位於大單邊，客廳與各睡房同向，均擁九龍灣畔Inner Harbour及海濱長廊景致。客、飯廳深廣闊長，間隔分明，可輕鬆擺放傢俬，玻璃趟門連接精心打造的「全寬度」三合一露台，與客廳寬度看齊，景觀更開揚。 另外，開放式廚房設特長L型工作枱面，備餐空間充足，項目全數單位選用國際高級品牌Miele 煮食爐具，更升級配備Miele蒸焗爐。此單位的開放式廚房可以明火煮食，適合喜歡下廚的住戶。至於主人睡房空間偌大，放置雙人床後可三邊落床，亦貼心預留衣櫃空間，主人浴室採明廁設計，大大提升採光度及通風。 第3座28樓H室，無改動一房示範單位，實用面積324方呎，適合於核心商業區工作的年輕才俊。單位坐擁啟德空中花園景觀，大門配備SAMSUNG智能門鎖，備有指紋、手機程式WIFI 配對、密碼、門卡及鎖匙5種模式，一步輕鬆開鎖。開放式廚房設特長L型工作枱面，充足盡用每寸空間，設有國際高級品牌Miele雙頭電磁爐、蒸焗爐、抽油煙機。而且一房單位都備有Miele蒸焗爐，突顯尊貴生活品味。睡房偌大寬闊，空間靈活實用。浴室需經由睡房抵達，特別預設全身鏡，輕鬆打造每日造型。

DOUBLE COAST I 價單 首張價單：提供78伙 折實平均呎價17899元 「DOUBLE COAST I」於10月23日公布首張價單，涉及78伙，涵蓋第3座及第5座單位，包括9伙開放式，20伙一房，45伙兩房及4伙三房，實用面積介乎265至627方呎。價單定價由480.1萬至1,438.7萬元，呎價介乎18,117元至23,082元。提供3種付款計劃，最高折扣達12%，單位折實售價由422.5萬至1,266.1萬元，折實呎價介乎15,943元至20,315元。以定價計，該批單位市值近6.3億元。首批最低售價及呎價單位為第3座1樓G室，實用面積265方呎，開放式間隔，折實價422.5萬元，折實呎價15,943元，折實平均呎價17,899元。 會德豐地產主席梁志堅表示，樓市整體氛圍來說止跌回升，回升多久仍需觀望，直指現在是最抵買時間，對比區內已推新盤來說定價屬保守，將來加推一定會加價。對於新一份《施政報告》放寬按揭等措施，梁志堅認為，影響還需要看將來樓市交投，整體世界經濟未完全復甦，特別睇好香港，相信樓價至今年底至少回升5%。另外，啟德綠色交通運輸系統預計提早3年開放啟用，對啟德跑道區屬好消息。 中原地產東南中九龍區高級營業董事李玉祥表示，訂價極具競爭力，與同區一手現樓貨尾最少有10%折讓。啟德區連續4個月租務成交逾百宗，經過暑假旺季，本月租務成交量雖略有放慢，但呎租不減，每呎租金普遍50至60元不等，少部份高逾70元，回報可逾3厘。「DOUBLE COAST I」已屆現樓，可即買即住，加上戶型多元，涵蓋開放式至三房，全方位滿足用家及投資者的需求。

DOUBLE COAST I 會所 「DOUBLE COAST I」打造臨海會所「CLUB SYDNEY」，連同園林共逾7.9萬方呎，規模龐大。會所由國際級設計團隊G.A Group精心打造的，注入悉尼地標海濱Circular Quay的璀璨都會生活元素，與項目的龐大園林空間互相呼應。園林空間佔地逾4.3萬方呎，設計源自倚傍海港的悉尼皇家植物園，特別引入澳洲著名花卉藍花楹等多種當地代表性植物。園林設5大主題區域，分別為綠茵庭園、細塑童樂、戶外燒烤園、園遊雅座及芳草園。 會所設有區內罕有約50米戶外臨海泳池，盡享九龍灣畔Inner Harbour景致；另有約20米室內恆溫泳池，獨特天幕設計引入自然日光，更提供流行的水中健身FloatFit HIIT設備。此外，位於會所1樓全層、逾8,400方呎的Wellness Centre，有24小時健身室，前迎園林、泳池、海景，配備先進帶氧及重量訓練器材，並嶄新引入Interactive Surfing實況運動衝浪機、Interactive Rowing實況運動划艇機，設度身訂造的悉尼海岸場景，感受現場競投快感；而Yoga Studio以全玻璃幕牆設計，與室外翠綠融為一體。另特設蒸氣桑拿室、酒店級尊貴私人SPA空間，備有尊貴按摩池。 會所擁有私人盛宴廳，設三大主題空間，備偌大宴會餐桌、吧枱及休閒雅座；室外更擁私人泳池、Alfresco Dining空間，設燒烤設備，可隨時舉行私人Poolside Party。另外，亦打造Emerald City多功能宴會廳，設Sydneysiders及Harboursiders兩個獨立宴會廳，以落地玻璃盡覽翠綠園林與水景，更可按需要打通，用途靈活多變。 兒童玩樂方面，打造悉尼海陸空主題童遊世界，包括「攀爬陣」標誌性的悉尼大橋海港場景，連接不同奇趣迷宮；「樹熊歷奇」幼兒專屬區域，在布滿可愛樹熊公仔中自由探索嬉戲；「趣智天地」適合所有年齡的兒童，以悉尼的天空為設計的創作空間，讓小朋友自由互動創作。

DOUBLE COAST I 周邊配套 最新《施政報告》提出將全力推動提早三年落成「啟德智慧綠色集體運輸系統」，進一步完善區內交通配套。屆時將設5個車站，包括港鐵啟德站、啟德體育園站、都會公園站、前跑道區住宅帶站及啟德郵輪碼頭站，預計由啟德郵輪碼頭至港鐵啟德站的車程約10分鐘。長達4.7公的中九龍幹線亦預計明年通車，屆時約8分鐘可抵達西九龍高鐵站，方便往來內地。另外，目前設有城巴22X及城巴22往返港鐵啟德站，亦設有多條巴士路線來往東九龍及港島，另外項目鄰近啟德公眾碼頭，周末及公眾假期設航線前往北角、觀塘等地。 生活配套方面，區內首個大型商場AIRSIDE去年已正式營運，佔地190萬方呎，有超過40間食肆。「The Twins雙子匯」的Tower I及Tower II預計今年11月中旬開幕，建築面積約110萬方呎，將提供國際奢侈品、美妝、時尚服飾，以及生活消閒等包羅萬有的商品類別及服務。另外，K11啟德零售館預計最快年內落成，佔地逾70萬方呎，主建築共3座，每座最多有5層，將雲集超過200家零售及餐飲店舖，為市民提供一站式運動與休閒、娛樂及購物體驗。 至於校網，「DOUBLE COAST I」小學為34校網，中學屬九龍城區。 即睇啟德DOUBLE COAST第1期最新資訊 (House730)