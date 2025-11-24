DOUBLE COAST III最快本周開價 涵蓋開放式至三房 預告較第1期加價2%｜啟德新盤

會德豐地產與恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展、位於啟德海灣半島PARK PENINSULA現樓新盤「DOUBLE COAST III」於上周五(21日)公布售樓說明書，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目最快本周公布首張價單，最少涉及全盤525伙約兩成單位，即約105伙，戶型涵蓋開放式至三房，部署下月推售。由於今期位處單邊，單位位置及景觀較佳，臨海單位比例較多，故定價會較同系列第1期「DOUBLE COAST I」有約1%至2%提價空間。

黃光耀指，「DOUBLE COAST III」上載樓書後接受市場不少查詢，當中約70%為用家，約30%為投資者；至於特色單位傾向以招標形式發售。他續指，「DOUBLE COAST I」開售迄今售出239伙，套現近18億元。低座單位早前掀起搶購熱潮，短時間內全數沽清，高座單位亦成交不斷，當中三房單位最受熱捧，一房單位更幾近沽清。