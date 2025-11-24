DOUBLE COAST III最快本周開價 涵蓋開放式至三房 預告較第1期加價2%｜啟德新盤

會德豐地產與恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展、位於啟德海灣半島PARK PENINSULA現樓新盤「DOUBLE COAST III」於上周五(21日)公布售樓說明書，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目最快本周公布首張價單，最少涉及全盤525伙約兩成單位，即約105伙，戶型涵蓋開放式至三房，部署下月推售。由於今期位處單邊，單位位置及景觀較佳，臨海單位比例較多，故定價會較同系列第1期「DOUBLE COAST I」有約1%至2%提價空間。
黃光耀指，「DOUBLE COAST III」上載樓書後接受市場不少查詢，當中約70%為用家，約30%為投資者；至於特色單位傾向以招標形式發售。他續指，「DOUBLE COAST I」開售迄今售出239伙，套現近18億元。低座單位早前掀起搶購熱潮，短時間內全數沽清，高座單位亦成交不斷，當中三房單位最受熱捧，一房單位更幾近沽清。
「DOUBLE COAST III」今日率先向傳媒開放2個有裝修示範單位，明天起正式開放予公眾人士參觀。其中有「樓王」第1A座28樓B室，實用面積696方呎，為該期數面積最大的標準戶，並為整個項目獨有的「三房一套連儲物房(梗廚)」珍罕戶型，全盤僅設32伙，位處大單邊，坐向東南，坐擁九龍灣畔Inner Harbour遊艇海景。另為第1B座28樓G室，實用面積249方呎，開放式間隔，坐擁啟德空中花園景觀，更可欣賞維港海景景致。全盤標準單位全數選用Miele煮食爐具，更尊設Miele蒸焗爐。
會德豐今年售出1888伙 超越去年全年
受惠今年一手市場氣氛暢旺，黃光耀透露，集團今年旗下推售項目(連同合作項目)共售出1,888伙，已超越去年全年的1,882伙。總銷售金額達到222億元，超越去年全年約220億元。今年餘下時間專注推售「DOUBLE COAST III」，而黃竹坑港島南岸6期項目的第1期、古洞24區項目第1期等，將按市況適時推出。