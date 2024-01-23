Elize PARK最快下周開價 部署新春前開賣 樂風：求價多於求量｜旺角新盤

農曆新年將至，發展商部署旗下新盤開售。由樂風集團發展的旺角東「Elize PARK」有機會新春前發售。集團創辦人及主席周佩賢表示，項目今日(23日)上載售樓說明書至一手住宅物業銷售網，最快本周四(25日)開放示範單位予公眾參觀，有機會下周公布首張價單。
周佩賢指，由於項目僅提供52伙，數目不多，故採取惜售策略推售，坦言「求價略多於求量」，部署新春前展開首輪銷售。發展商早前稱由於項目定位為優質市區新盤，因此定價標準會參考市場上不同優質項目，未必只限同區。
設一房及兩房無改動示範單位
集團董事梁鎮峰稱，今日率先開放項目2個示範單位予傳媒參觀，包括以18樓A單位為藍本搭建的兩房無改動示範單位，實用面積341方呎；而一房有裝修無改動示範單位，則以18樓B單位為藍本搭建，實用面積243方呎。兩個單位均坐享開揚景致，單位設計以淺木色及米白色為主調，融合簡約設計、特色間隔及收納空間，充分突顯新世代個性化家居。
「Elize PARK」位於旺角洗衣街181號，提供52伙，標準單位戶型涵蓋一房至兩房間隔，實用面積由243至341方呎；另提供9伙連平台或頂樓連天台特色戶，特色單位實用面積220至438方呎。項目預計關鍵日期為今年6月30日，樓花期僅約5個月。