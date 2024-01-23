Elize PARK最快下周開價 部署新春前開賣 樂風：求價多於求量｜旺角新盤

農曆新年將至，發展商部署旗下新盤開售。由樂風集團發展的旺角東「Elize PARK」有機會新春前發售。集團創辦人及主席周佩賢表示，項目今日(23日)上載售樓說明書至一手住宅物業銷售網，最快本周四(25日)開放示範單位予公眾參觀，有機會下周公布首張價單。

周佩賢指，由於項目僅提供52伙，數目不多，故採取惜售策略推售，坦言「求價略多於求量」，部署新春前展開首輪銷售。發展商早前稱由於項目定位為優質市區新盤，因此定價標準會參考市場上不同優質項目，未必只限同區。