旺角Elize PARK提供52伙 面積220至438呎｜新盤樓書

位於旺角洗衣街181號、由樂風集團發展的旺角東新盤「Elize PARK」周二(23日)正式上載售樓說明書至一手住宅物業銷售網，為單幢式物業，提供52伙，單位戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎220至438方呎。當中標準單位涉及43伙，實用面積由243至341方呎；另提供7伙連平台特色戶及2伙連天台特色戶。
據樓書顯示，物業住宅部分由5樓至25樓(不設13樓、14樓、24樓)，每層設有2部升降機，5至22樓設有3伙，23及25樓則設有2伙。
兩房特色戶「平台大過單位」
單位戶型方面，標準單位一房佔15伙，兩房涉28伙。項目5樓、6樓及23樓設有連平台特色戶，共7伙；25樓為連天台特色戶，共2伙，不設內置樓梯，即住戶須通過公眾樓梯前往。
全盤面積最細單位為5樓B室，一房間隔，實用面積220方呎，連66方呎平台；面積最大單位為23樓A室及25樓A室，三房間隔，實用面積同為438方呎，分別連15方呎平台和340方呎天台。另值得留意，5樓C室兩房連平台特色戶，實用面積414方呎，不過平台面積達462方呎，即室外比室內面積大近12%。
另外，物業地下、1樓及2樓設有商店，3樓備有住客會所，據早前發展商介紹會所設四大主題區域，包括健身區域「FITNESS LAB」、紓壓區「THE SERENITY」、戶外燒烤區「GRILL & CHILL」，以及「CAFFEINE ALCHEMY」。項目不設車位，預計關鍵日期為今年6月30日，樓花期僅長約5個月。