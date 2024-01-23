旺角Elize PARK提供52伙 面積220至438呎｜新盤樓書

位於旺角洗衣街181號、由樂風集團發展的旺角東新盤「Elize PARK」周二(23日)正式上載售樓說明書至一手住宅物業銷售網，為單幢式物業，提供52伙，單位戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎220至438方呎。當中標準單位涉及43伙，實用面積由243至341方呎；另提供7伙連平台特色戶及2伙連天台特色戶。

據樓書顯示，物業住宅部分由5樓至25樓(不設13樓、14樓、24樓)，每層設有2部升降機，5至22樓設有3伙，23及25樓則設有2伙。