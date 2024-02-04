Elize PARK首批價單30伙轉招標賣 樂風：切合市場及買家需要｜旺角新盤

樂風集團旗下旺角新盤「Elize PARK」公布銷售安排，將於本周二(6日)起以招標形式發售首批30伙，全部設有底價。值得留意是，該批單位屬上周二(1月30日)公布的首張價單，提供最高4%折扣，折實售價由599.82萬元起，折實呎價由24,583元起，折實平均呎價約26,688元。集團創辦人及主席周佩賢表示，以招標方式出售單位，做法更靈活，更切合市場及買家需要，而之前公布的單位定價對市場來說仍然具有參考價值。
周佩賢指，「Elize PARK」自開放示範單位予公眾參觀及公布首張價單以來，接獲不少查詢，當中示範單位更累積接待逾千人次參觀，足見項目定位為「極緻市區豪宅盤」策略奏效。她續指，因應項目屬市場上較短樓花期的新盤，以及整個項目僅提供52伙，矜罕珍貴，決定以招標方式出售首批30伙。
全數單位均設有底價
據招標文件顯示，投標人可於要約部分中同時就多於一個招標物業提出要約購買。每個招標物業的出售均受底價限制，底價於招標文件內已顯示，並表明任何招標物業的出價不得低於其適用底價。該30伙招標單位底價，與首張價單扣除最高4%折扣相等，以首張價單入場單位6樓B室為例，價單售價為624.8萬元，單位折實售價599.82萬元；而招標文件中底價同為599.8萬元，即是以價單售價的九六折起標。
樂風：地產建設商會建議僅屬指引
以往新盤推出單位招標發售，通常不會預先公布價單及定價等資料，故是次「Elize PARK」的銷售情況相對罕見。發展商回覆指，「Elize PARK」的銷售安排均符合一手住宅物業銷售條例，並遵循法律程序。以招標方式出售單位，做法更靈活，更切合市場及買家需要，而之前公布的單位定價對市場來說仍然具有參考價值。另外，地產建設商會提供予業界的僅屬指引。
「Elize PARK」首批30伙包括14伙一房，16伙兩房，實用面積介乎243至326方呎。單位價單定價由624.81萬至991.31萬元，呎價由25,607元至29,085元。扣除最高折扣4%後，折實售價由599.82萬至951.66萬元，折實呎價介乎24,583元至27,922元。
「Elize PARK」位於旺角洗衣街181號，提供52伙，標準單位戶型涵蓋一房至兩房間隔，實用面積由243至341方呎；另提供9伙連平台或頂樓連天台特色戶，特色單位實用面積220至438方呎。項目預計關鍵日期為今年6月30日，樓花期僅約5個月。