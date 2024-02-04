Elize PARK首批價單30伙轉招標賣 樂風：切合市場及買家需要｜旺角新盤

全數單位均設有底價 據招標文件顯示，投標人可於要約部分中同時就多於一個招標物業提出要約購買。每個招標物業的出售均受底價限制，底價於招標文件內已顯示，並表明任何招標物業的出價不得低於其適用底價。該30伙招標單位底價，與首張價單扣除最高4%折扣相等，以首張價單入場單位6樓B室為例，價單售價為624.8萬元，單位折實售價599.82萬元；而招標文件中底價同為599.8萬元，即是以價單售價的九六折起標。