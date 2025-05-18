GRAND SEASONS加推138伙 首推海景一房戶 下周第三輪銷售｜將軍澳新盤

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12C期「GRAND SEASONS」加推價單3號共138伙單位，折實售價473.9萬元起，折實呎價14,348元起，首度推出第1A座G單位，屬今期「GRAND SEASONS」最優質的海景一房戶，僅此一柱，供應罕有。項目同時上載銷售安排，周三(21日)起發售新一批168伙單位，讓準買家有更多優質選擇。
此外，亦加推更多高層優質單位，當中焦點為第1A座D及E單位、第1B座D及E單位，均為一房、兩房，更盡推全新47樓或以上的極高層單位，層與層之間高度昇華至3.5米，空間感更昇華。
3號價單入場單位473.9萬起
價單3號共推出138伙單位，涵蓋56伙一房（開廚）、72伙兩房（開廚）、1伙兩房(梗廚)及9伙三房一套+工作間連洗手間(梗廚)單位，當中7伙為特色戶，包括5伙平台特色戶及2伙頂層特色戶。單位實用面積283至716方呎，折實售價由473.9至 1,388萬元，折實呎價由14,348至19,385元，折實平均呎價為15,227元。以折實金額計算，有53伙單位低於500萬元，66伙單位低於650萬元，127伙單位低於700萬元，全數單位低於1,400萬元。是次138伙單位以折實價計，預計可套現約8.6億元。
第三輪銷售54伙單位低於500萬
銷售安排3號共推出168伙單位，涵蓋56伙一房（開廚）、86伙兩房（開廚）、13伙兩房(梗廚)及13伙三房一套+工作間連洗手間(梗廚)單位，當中7伙為特色戶，包括5伙平台特色戶及2伙頂層特色戶。單位實用面積283至716方呎， 折實售價由472.3至1,388萬元，折實呎價由13,989至19,385元，折實平均呎價為15,070元。以折實金額計算，有54伙單位低於500萬元，88伙單位低於650萬元，154伙單位低於800萬元，全數單位低於1,400萬元。是次168伙單位以折實價計，預計可套現約10.8億元。
個半月速沽68伙 套現4.1億
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，O’East壓軸鉅作「SEASONS」系列，享鐵路上蓋優勢，Urban Retreat主題出眾，自住投資俱佳；加上近日股市暢旺，城中連連盛事帶動經濟下，刺激「SEASONS」系列成交非常熾熱，4月至今僅1個半月速沽68伙，套現4.1億元，尤其一房及兩房戶極受歡迎，獲投資收租客、年輕家庭追捧；整個項目至今更累售1,159伙，套現近71.8億。
「GRAND SEASONS」由1A座及1B座相連住宅大樓組成，提供650伙，實用面積283至716方呎，戶型涵蓋一房至三房間隔；預計關鍵日期為2026年2月28日。