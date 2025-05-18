GRAND SEASONS加推138伙 首推海景一房戶 下周第三輪銷售｜將軍澳新盤

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12C期「GRAND SEASONS」加推價單3號共138伙單位，折實售價473.9萬元起，折實呎價14,348元起，首度推出第1A座G單位，屬今期「GRAND SEASONS」最優質的海景一房戶，僅此一柱，供應罕有。項目同時上載銷售安排，周三(21日)起發售新一批168伙單位，讓準買家有更多優質選擇。

此外，亦加推更多高層優質單位，當中焦點為第1A座D及E單位、第1B座D及E單位，均為一房、兩房，更盡推全新47樓或以上的極高層單位，層與層之間高度昇華至3.5米，空間感更昇華。