熱門搜尋:
端午節2025 新店關注組 網上熱話 SIERRA SEA 滶晨 特朗普關稅戰 健身 行山路線 二手樓 好去處 凱和山 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
地產
2025-05-18 19:16:18

GRAND SEASONS加推138伙 首推海景一房戶 周三第三輪銷售｜將軍澳新盤

分享：
GRAND SEASONS加推138伙 首推海景一房戶 下周第三輪銷售｜將軍澳新盤

GRAND SEASONS加推138伙，下周第三輪銷售。

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12C期「GRAND SEASONS」加推價單3號共138伙單位，折實售價473.9起，折實呎價14,348起，首度推出第1AG單位，屬今期「GRAND SEASONS」最優質的海景房戶，僅此一柱，供應罕有。項目同時上載銷售安排，周三(21)起發售新一批168伙單位，讓準買家有更多優質選擇。

此外亦加推更多高層優質單位，當中焦點為第1ADE單位、第1BDE單位均為房、更盡推全新47樓或以上的極高層單位，層與層之間高度昇華至3.5米，空間感更昇華

3號價單入場單位473.9萬起

價單3號共推出138伙單位，涵蓋56伙一房（開廚）、72伙兩房（開廚）、1伙兩(梗廚)9伙三+工作間連洗手間(梗廚)單位，當中7伙為特色戶包括5平台特色戶及2頂層特色戶。單位實用面積283716方呎，折實售價由473.9 1,388萬元，折實呎價由14,34819,385，折實平均呎價為15,227。以折實金額計算，有53單位低於50066單位低於650127單位低於700，全數單位低於1,400。是次138單位折實價計預計可套現約8.6

adblk5

第三輪銷售54伙單位低於500

銷售安排3號共推出168伙單位，涵蓋56房（開廚）、86房（開廚）、13(梗廚)13+工作間連洗手間(梗廚)單位，當中7伙為特色戶包括5伙平台特色戶及2伙頂層特色戶。單位實用面積283716方呎， 折實售價由472.31,388萬元，折實呎價由13,98919,385，折實平均呎價為15,070。以折實金額計算，有54伙單位低於50088伙單位低於650154伙單位低於800，全數單位低於1,400。是次168伙單位折實價計預計可套現約10.8

個半月速沽68 套現4.1

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，OEast壓軸鉅作「SEASONS」系列，享鐵路上蓋優勢，Urban Retreat主題出眾，自住投資俱佳；加上近日股市暢旺，城中連連盛事帶動經濟下，刺激「SEASONS」系列成交非常熾熱，4月至今僅1個半月速沽68伙，套現4.1，尤其房及房戶極受歡迎，獲投資收租客、年輕家庭追捧；整個項目至今更累售1,159伙，套現近71.8億。

GRAND SEASONS」由1A座及1B座相連住宅大樓組成，提供650伙，實用面積283716方呎，戶型涵蓋一房至三房間隔；預計關鍵日期為2026228日。

即睇日出康城GRAND SEASONS最新資訊 (House730)

adblk6

【立即參加】送Rollink全球最輕薄可摺疊手提行李箱🧳！

ad