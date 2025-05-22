H按實際息跌穿2厘 見近3年低 中原按揭王美鳳：注意未來回升波動性大

中原按揭董事總經理王美鳳表示，周四(22日)一個月銀行同業拆息再跌至0.67厘，創2022年6月21日(0.65厘)後新低，以市場H按H+1.3厘計，今天計實際按息再降至1.97厘，跌穿2厘，創2022年6月後新低水平，以平均按揭額500萬元、30年期計，與月初用巿場封頂息3.5厘計，按息減幅已達1.53厘，每月供款減少約4,046元，減幅高達18%。 與供樓相關的一個月拆息在本月內驟然急跌超過3厘(3.98厘急跌至0.67厘，跌幅3.3厘)，月內供樓人士的按息普遍明顯下跌，供樓負擔得以減輕，拆息大跌亦令供平過租的幅度進一步擴闊，現時租金回報平均達3.5厘，部分達4厘以上，市場按息跌至1.97厘大幅低於租金回報，以70%按揭及平均租金水平計，供平過租情況明顯，平均供平過租幅度已擴闊至12%，加上今年租務旺季即將開始，租務需求上升將繼續推升租金，在租金上升而息率下跌的走勢下，供平過租將更為廣泛，加上市場定存息率已大幅下跌，租金回報大幅高於定存息，推動「轉租為買」及「買樓收租」的需求俱增，料對樓市及樓價回穩帶來支持。

王美鳳表示，5月初市場資金短時間湧入令港元供應急增，令拆息下挫，5月份拆息尤其短期拆息的上落波幅甚大，1個月拆息由月初之3.98厘急跌至今天0.67厘，跌幅逾3厘；但要留意，今天一個月拆息續跌至0.67厘，令港美息差驟然拉闊至逾3.5厘之現象在過往罕見，過往當港美息差拉闊至1厘多以上已吸引套息活動，但月內資金流入部分與減持美元資產有關、部份亦與避險轉向尋找更好投資機會有關，港美息差繼續拉闊反映有關資金配置活動暫未活躍，資金流入後暫繼續停泊等待機會；但由於港美息差已拉闊至逾3厘，相信稍後仍會吸引市場出現套息活動，又或市場停泊之資金稍後或用作不同配置如金融股票投資交易、企業派息等，當銀行體系結餘大幅供過於求的狀況回復正常化，拆息或逐步回升。

儘管今日拆息續跌令H按實際息率已跌至低於2厘，基於港美差距已逾3厘半罕見息差，相信拆息見底水平已不遠；港元拆息走向仍會受日後資金流向、資金配置、港元需求、套息活動、季節性等因素影響而變化而調整，一個月拆息上落波幅仍甚大，稍後拆息有機會回升，料本港H按實際息率將主要在2厘至3厘區間上落。 H 按用家需注意自身供樓結算日之息率 入息要求以封頂息計 1. H按與P按息差已大幅擴大至逾1.5厘，有一點需特別留意，儘管H按息率下跌至1.97厘，但銀行並非以H按息率計算入息要求，而是以H按之封頂息率(即上述P按封頂息，目前主要為3.5厘)計算供款佔入息比率，基於兩者息差大，置業人士應確保有足夠入息水平符合要求，以免失卻預算。