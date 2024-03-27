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地產
2024-03-27 16:46:02

HENLEY PARK累沽361伙 法式風格三房示位有得睇(多圖)｜啟德新盤

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HENLEY PARK累沽361伙 法式風格三房示位有得睇(多圖)｜啟德新盤

項目邀請3位國際設計師打造不同主題單位，配以歐洲奢侈品牌的傢具及裝飾。

恒基地產(012)啟德現樓新盤「HENLEY PARK」撤辣後銷情持續，恒基物業代理營業()部總經理林達民表示，項目開售至今累計沽出361伙，套現約32.4億元，單位平均成交售價約900萬元，平均成交呎價約21,700元。

林達民指，項目邀請3位國際設計師打造不同主題單位，配以歐洲奢侈品牌的傢具及裝飾，去年底已推出其中1率先予傳媒參觀，今日(27)再公開1個連裝修三房單位，預計短期內開放予公眾參觀，單位為第1A33A室，實用面積937方呎，屬三房一套連衣帽間及工作間間隔該單位邀得香港著名建築及室內設計事務所BTR Workshop Limited的創辦人Norman Chan為其操刀，當中加入了大量法國傢俬及裝飾，以突出的圖案及鮮艷的顏色，務求打造一處奢華而不失優雅美感的居所。

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設計師挑選「永恆」元素融入設計

恒基物業代理營業()部副總經理鄧鳳賢表示，設計師Norman Chan一直對法國房屋充滿熱情，特別欣賞法式設計有個性卻不造作。設計師以「永恆」為主軸，精心挑選法式設計裡的精髓及元素，完美融合單位設計內，打造精緻的法式氛圍及更高層次的生活體驗，更利用鮮艷顏色和淡黃色的橡木和深紅色的櫻桃木兩款木材，創建無限靈感及可塑性。以客廳為例，設計師利用一個類似梯子的框架在牆上創建一個圖型作品，中間的空位擺放電視及電視櫃、再以圍巾及藝術品為裝飾，增添法式生活品味。除此之外，精緻、優雅而有格調的法國擺設更是無處不在，當中工匠們精湛的工藝與使用的材料使永恆的氣質無縫重現。

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至於同系其他新盤，林達民表示，恒基地產旗下系列新盤撤辣後共售出逾1千伙，套現近70億元，當中恒地一部佔750伙，套現約44億元。恒地負責銷售的深水埗新盤「映岸」頂層單位近期亦接獲不少查詢，考慮以招標形式推售，定價將參考同系新盤「Balgravia Place」及「曉柏峰」的頂層單位。

「HENLEY PARK」共設6座住宅大樓，當中包括2座高座及4座低座，提供740伙，單位實用面積介乎250至1,558方呎。單位間隔包括開放式至三房，另設特色單位。標準單位佔721伙，特色單位佔19伙。

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