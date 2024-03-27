HENLEY PARK累沽361伙 法式風格三房示位有得睇(多圖)｜啟德新盤

恒基地產(012)啟德現樓新盤「HENLEY PARK」撤辣後銷情持續，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目開售至今累計沽出361伙，套現約32.4億元，單位平均成交售價約900萬元，平均成交呎價約21,700元。 林達民指，項目邀請3位國際設計師打造不同主題單位，配以歐洲奢侈品牌的傢具及裝飾，去年底已推出其中1伙率先予傳媒參觀，今日(27日)再公開1個連裝修三房單位，預計短期內開放予公眾參觀，單位為第1A座33樓A室，實用面積937方呎，屬三房一套連衣帽間及工作間間隔。該單位邀得香港著名建築及室內設計事務所BTR Workshop Limited的創辦人Norman Chan為其操刀，當中加入了大量法國傢俬及裝飾，以突出的圖案及鮮艷的顏色，務求打造一處奢華而不失優雅美感的居所。

設計師挑選「永恆」元素融入設計 恒基物業代理營業(一)部副總經理鄧鳳賢表示，設計師Norman Chan一直對法國房屋充滿熱情，特別欣賞法式設計有個性卻不造作。設計師以「永恆」為主軸，精心挑選法式設計裡的精髓及元素，完美融合單位設計內，打造精緻的法式氛圍及更高層次的生活體驗，更利用鮮艷顏色和淡黃色的橡木和深紅色的櫻桃木兩款木材，創建無限靈感及可塑性。以客廳為例，設計師利用一個類似梯子的框架在牆上創建一個圖型作品，中間的空位擺放電視及電視櫃、再以圍巾及藝術品為裝飾，增添法式生活品味。除此之外，精緻、優雅而有格調的法國擺設更是無處不在，當中工匠們精湛的工藝與使用的材料使永恆的氣質無縫重現。