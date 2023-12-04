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2023-12-04 16:00:35

iCITY夥中原推按揭優惠 全期按息H加1.8厘 享2%現金回贈｜工廈市況

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iCITY夥中原推按揭優惠 全期按息H加1.8厘 享2%現金回贈｜工廈市況

為配合銷售部署，中原按揭及中原工商鋪為「iCITY」買家特設全新按揭優惠計劃。

工商業物業銷售表現理想，有全新工廈收樓在即推出按揭優惠吸客。金朝陽集團旗下葵涌全新數碼工業地標「iCITY」已獲批入伙紙，預計最早於今年底至明年1月展開交付程序。為配合銷售部署，中原按揭及中原工商鋪為「iCITY」買家特設全新按揭優惠計劃。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，買家經中原按揭轉介即可申請全期按息率H1.8(一個月H現為5.53)，封頂息率P1.8(P現為6.125)，即實際按息現低至4.325厘，按揭成數高達六成，按揭年期長達20年。此外，「iCITY」客戶凡經中原按揭成功轉介亦均可尊享現金回贈高達2%

iCITY夥中原推按揭優惠 全期按息H加1.8厘 享2%現金回贈｜工廈市況

「iCITY」已獲批入伙紙，預計最早於今年底至明年1月展開交付程序。(資料圖片)

呎價企穩1萬以上

中原(工商舖)工商部董事劉重興稱，「iCITY」向來吸引本地及海外投資者及用家追捧，自開售以來反應不俗，呎價更長期企穩在1萬元以上。「iCITY」最近一宗成交為中層17室，建築面積約422方呎，成交價約428萬元，折合呎價約10,142元。買家為中港商人，因項目地利且臨近現樓，加上該單位擁雙景觀(兼享內園景及開揚都市景)，適合其中港貿易生意，日後作長線收租亦可。

iCITY」位處葵涌打磚坪街111號，採用全玻璃幕牆設計，每個工作間擁4.2米極高標準樓層高度，並內置獨立洗手間，更約18,000方呎多元化園林平台，配備多項設施；提供24小時專業管理服務，亦引入AI智能送件送餐機械人(Delivery Robot)、提供免觸控出入大廈、QR Code訪客通行證等智能設備。

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