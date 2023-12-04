iCITY夥中原推按揭優惠 全期按息H加1.8厘 享2%現金回贈｜工廈市況

工商業物業銷售表現理想，有全新工廈收樓在即推出按揭優惠吸客。金朝陽集團旗下葵涌全新數碼工業地標「iCITY」已獲批入伙紙，預計最早於今年底至明年1月展開交付程序。為配合銷售部署，中原按揭及中原工商鋪為「iCITY」買家特設全新按揭優惠計劃。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，買家經中原按揭轉介即可申請全期按息率H加1.8厘(一個月H現為5.53厘)，封頂息率P減1.8厘(P現為6.125厘)，即實際按息現低至4.325厘，按揭成數高達六成，按揭年期長達20年。此外，「iCITY」客戶凡經中原按揭成功轉介亦均可尊享現金回贈高達2%。