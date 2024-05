JW王灝兒分手｜破產男友葉韋彤Tarzan一家3年前4100萬沽九肚山洋房

現年33歲的王灝兒(JW)今日(21日)中午在社交平台宣布回復單身,寫道︰「Almost forgot how its like to be single after 13 years of being in a relationship」,意指經歷了13年的拍拖生涯後,差點忘記單身的感覺,示意已經與前卓悅太子爺葉韋彤(Tarzan)分手。

葉韋彤與卓悅創辦人、其爸爸葉俊亨及母親鍾佩雲於去年2月7日被法庭頒發破產令,然而卓悅發通告指,葉俊亨及鍾佩雲於2020年2月份已非集團主要股東。二人亦於2021年6月29日起,於集團已沒有任何職務。有關葉氏家族三人之訴訟案件均與卓悅無關,亦不會對卓悅構成業務影響。