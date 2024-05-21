JW王灝兒分手｜破產男友葉韋彤Tarzan一家3年前4100萬沽九肚山洋房

現年33歲的王灝兒(JW)今日(21日)中午在社交平台宣布回復單身，寫道︰「Almost forgot how its like to be single after 13 years of being in a relationship」，意指經歷了13年的拍拖生涯後，差點忘記單身的感覺，示意已經與前卓悅太子爺葉韋彤(Tarzan)分手。
葉韋彤與卓悅創辦人、其爸爸葉俊亨及母親鍾佩雲於去年2月7日被法庭頒發破產令，然而卓悅發通告指，葉俊亨及鍾佩雲於2020年2月份已非集團主要股東。二人亦於2021年6月29日起，於集團已沒有任何職務。有關葉氏家族三人之訴訟案件均與卓悅無關，亦不會對卓悅構成業務影響。
原由葉氏家族持有的九肚山皓朗山莊雙號屋，於2021年以4,100萬元沽出。據報道指，葉俊亨、鍾佩雲及葉韋彤三人在2020年10月向宏安集團(1222)旗下財資管理服務附屬公司富英有限公司(Fulling Limited)借了一筆5,450萬元貸款，為期1年，平均年利率達17.59厘，相當於每月利息約79萬元。在上述貸款到期時，其持有的皓朗山莊雙號屋於2021年轉手予宏安集團太子女、位元堂(897)執行董事鄧蕙敏。
較放盤價劈300萬
上述皓朗山莊雙號屋實用面積約2,378方呎，連480方呎平台，三房間隔。單位內設私家泳池、私人影院等設施。JW亦不時在其IG貼出在該豪宅搞池邊Party、唱K、打乒乓波相片及影片。據當年報道指，單位叫價4,400萬元放售，最終劈價300萬元，以4,100萬元沽出。葉氏家族於2003年以1,400萬元購入，持貨約18年，帳面升值2,700萬元或約1.9倍。
據代理網站指，皓朗山莊位於九肚山馬樂徑52號，2002年6月入伙，樓齡將近22年，共有32座，提供32個單位，實用面積由2,250至2,962方呎。據土地註冊處資料顯示，皓朗山莊最近一宗成交追溯到2022年5月，一個實用面積約2,250方呎雙號屋，以4,488萬元售出，呎價約19,947元。
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