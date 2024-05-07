MIAMI QUAY I更新價單增多項回贈優惠 周日推售60伙｜啟德新盤

市區新盤現樓形式出擊，由會德豐地產、恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的啟德PARK PENINSULA新盤「MIAMI QUAY I」最新開放2個連裝修現樓示範單位，戶型涵蓋兩房至三房，將於明日(8日)起開放現樓示範單位予準買家參觀。該盤亦更新價單，新設「300天現金優惠付款計劃」，提供最高12%折扣；此外亦提供多種回贈，包括3%的「額外印花稅現金回贈」、7%至9%的「提前付清樓價現金回贈」，以及最高6.25%的家具優惠回贈。發展商同時公布最新銷售安排，將於本周日(12日)以先到先得形式發售60伙。

以最新1L號價單中3座11樓G室為例子，實用面積450方呎，兩房間隔，價單定價1,163.1萬元，選用「300天現金優惠付款計劃」，扣除最高12%折扣，折實售價1,023.53萬元，折實呎價約22,745元。若買家於簽署臨時合約日期後90日內提前付清樓價可獲9%現金回贈，連同5.5%家具優惠樓價回贈，合共享14.5%回贈，涉及金額約148.41萬元，即實際樓價875.12萬元，呎價約19,447元。