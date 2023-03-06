NOVO首輪即日清 周三再賣171伙 423萬入場

新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2B期紅盤高開，上周六首輪銷售352伙即日售罄，乘勢加推4號價單，涉180伙，實用面積277至678方呎，包括53伙一房、108伙兩房及19伙三房；當中包括首次推出的5伙連花園特色戶。維持最高15%折扣，折實價423.22萬元至936.62萬元，折實呎價13,234元至15,932元，折實平均呎價14,098元。

首輪套現20億 雷霆：盛況空前

新地副董事總經理雷霆形容項目首輪銷售是「盛況空前，人潮洶湧」，為集團套現逾20億元，有見現場向隅客眾多，故馬上加推180伙，撇除樓層及首涉特色戶等因素後，仍屬原價加推。同時撥出當中171伙，於周三次輪發售，將於今晚8時截票；而餘下9伙未有推售的全屬678方呎的三房單位。

新地代理總經理陳漢麟稱，次輪銷售入場單位為Arreso第1B座3樓J室，實用面積300方呎，一房間隔，折實價423.22萬元，折實呎價14,107元。兩房入場單位為Arreso第2座3樓F室，實用面積411方呎，折實價561.6萬元，折實呎價13,664元。

恒地3盤周末共沽21伙 擬短期內加推

另外，恒基地產(012)旗下3盤於周末兩日期間共售出21伙，當中大角咀利奧坊．壹隅佔14伙，成交價由464.14萬至888.82萬元，套現近8,200萬元。同系西灣河THE HOLBORN則售出6伙，成交價562.97萬至1,376.17萬元，套現近5,300萬元；另半山堅道CAINE HILL亦沽出1伙，成交價827.8萬元。

恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，料短期內3個項目將會加推單位應市，其中THE HOLBORN快將以現樓發售。

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