NOVO LAND先行推出「置開心」樓價保障計劃 樓價跌有得賠 上限為樓價5%｜屯門新盤

新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2A期周三(1日)加推第4號價單，涉93伙，涵蓋3伙開放式、10伙一房、52伙兩房及28伙三房，實用面積介乎238至693方呎。價單定價由394.7萬至1,050.8萬元，呎價介乎14,523元至16,997元。扣除最高15%折扣優惠後，折實售價由335.49萬至893.18萬元，折實呎價介乎12,345元至14,448元。入場價單位是Arreso第5座3樓E室，實用面積238方呎，開放式間隔，折實售價335.49萬元，呎價14,096元。

值得留意，新價單首度推出「置開心」樓價保障計劃，上限為樓價5%。保障期至2024年5月，即項目的預計入伙日期，即發展商與買家分擔於樓花期內樓價下跌的風險。

該保障計劃計算方法為，如期內「平均樓價指數」低於「簽署臨時買賣合約的日期的當月的樓價指數」，買方可以獲得由賣方提供的樓價保障。樓價保障金額相等「樓價x樓價指數變動百分x 50%」。