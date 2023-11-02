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地產
2023-11-02 20:30:00

NOVO LAND先行推出「置開心」樓價保障計劃 樓價跌有得賠 上限為樓價5%｜屯門新盤

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NOVO LAND先行推出「置開心」樓價保障計劃 樓價跌有得賠 上限為樓價5%｜屯門新盤

「NOVO LAND」第2A期第4號價單首度推出「置開心」樓價保障計劃，上限為樓價5%。保障期至2024年5月。(資料圖片)

新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND2A期周三(1)加推第4號價單，涉93，涵蓋3伙開放式、10伙一房、52伙兩房及28伙三房，實用面積介乎238693方呎。價單定價由394.7萬至1,050.8萬元，呎價介乎14,523元至16,997元。扣除最高15%折扣優惠後，折實售價由335.49萬至893.18萬元，折實呎價介乎12,345元至14,448元。入場價單位是Arreso53E室，實用面積238方呎，開放式間隔，折實售價335.49萬元，呎價14,096元。

值得留意，新價單首度推出「置開心」樓價保障計劃，上限為樓價5%。保障期至20245月，即項目的預計入伙日期，即發展商與買家分擔於樓花期內樓價下跌的風險。

該保障計劃計算方法為，如期內「平均樓價指數」低於「簽署臨時買賣合約的日期的當月的樓價指數」，買方可以獲得由賣方提供的樓價保障。樓價保障金額相等「樓價x樓價指數變動百分x 50%」。

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NOVO LAND先行推出「置開心」樓價保障計劃 樓價跌有得賠 上限為樓價5%｜屯門新盤

新地指，上述「樓價指數」意指差餉物業估價署公布的「私人住宅一較受歡迎屋苑的售價指數」中的「所有類別(新界)」的每月售價指數(並非臨時數宇)。上述「平均樓價指數」指由簽署臨時買賣合約的下個月份至明年5月份的平均樓價指數，樓價保障金額的上限為樓價5%。據差估署數據，上述指數已連跌5個月，累跌超過6%9月份報280.3點，較20219月份歷史高位330.4點，下跌約15.2%

500萬單位為例 指數跌一成可獲25萬賠償

以一個500萬元單位為例，買家於本月簽約購入該單位，假設當月「樓價指數」為280點，至明年5月收樓時，「平均樓價指數」跌至250點，較其入市時指數下跌約10%，由於發展商提供樓價保障，以樓價賠償金額最高5%計，即買家可獲得25萬元賠償。

以「NOVO LAND」今批單位市值逾6.8億元計算，樓價未來若然持續回落，新地最多須向買家提供約3,400萬元保障回贈。新地副董事總經理雷霆表示，是次開價可謂「十足信心價」，而項目為買家提供「置開心」樓價保障計劃，代表集團對後市看好，且對項目有信心。

NOVO LAND開價｜第2A期加推93伙 最平335萬 折實均呎13288元重返2月水平｜屯門新盤 NOVO LAND開價｜第2A期加推93伙 最平335萬 折實均呎13288元重返2月水平｜屯門新盤 NOVO LAND開價｜第2A期加推93伙 最平335萬 折實均呎13288元重返2月水平｜屯門新盤 NOVO LAND開價｜第2A期加推93伙 最平335萬 折實均呎13288元重返2月水平｜屯門新盤 NOVO LAND開價｜第2A期加推93伙 最平335萬 折實均呎13288元重返2月水平｜屯門新盤

NOVO LAND第2A期位於屯門欣寶路8號，由3座住宅大樓組成，分別為Arreso第3座、Arreso第5座及Charlot第1座，合共提供929伙。單位實用面積介乎216至1,528方呎，戶型涵蓋開放式至三房，另設特色單位，預計關鍵日期為2024年5月16日。

即睇屯門NOVO LAND第2A期最新資訊 (Hosue730)

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