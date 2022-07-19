NOVO LAND屯門新盤開價｜首批低價出擊 代理：去貨決心非常大

本月焦點新盤、新鴻基地產(016)旗下屯門NOVO LAND第1A期今日(19日)正式公布首張價單，涉165伙，以60日現金付款計劃最高15%折扣優惠計，折實售價329.71萬元起，屬今年最低入場價全新盤。

該盤首批單位包括15伙開放式、13伙一房、124伙兩房，以及13伙三房，實用面積由247至561方呎，價單定價由387.9萬至899.1萬元，呎價介乎14,338至16,571元。單位折實售價由329.71萬至764.23萬元；折實呎價介乎12,187元至14,085元。最低售價單位為Elverum第2座5樓K室，實用面積247方呎，開放式間隔，折實售價329.71萬元，折實呎價13,349元。

發展商指，明日(20日)正式開放示範單位予公眾參觀，周五(22日)接受認購登記，最快下周末進行首輪銷售。

低同區二手兩成

對比區內全新盤，包括去年7月主打細單位的上嵐，首批折實平均呎價18,388元；及去年4月的同系御海灣II首批88伙，折實平均呎價18,419元，以NOVO LAND第1A期首批折實平均呎價13,188元計，均較兩者低逾28%。

如對比同區新晉私人屋苑近期二手實用呎價，如同系瓏門、御半山及珀御，呎價介乎16,484元至17,311元，NOVO LAND第1A期首批則低開20%至23.8%。

陳永傑：下半年新盤有機會「一個平過一個」

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，NOVO LAND首批較同區新盤近期成交價低約20%，比區內二手價亦平約15%，屬「震撼價」，相信因為有加息、新冠肺炎疫情變化等因素，令發展商不惜加大折扣優惠，以低價出擊，亦可見發展商去貨決心非常大。

他說，NOVO LAND屬民生住宅，符合剛性需求，加上項目開價吸引，料受用家追捧，亦會吸引居屋客，相信首批一定「一Q清枱」，預計發展商會積極加推，但未必會即時加價，訂價保持克制，料到第三、四張價單才輕微加價。

陳永傑指出，受加息、疫情惡化、地緣政治影響，香港物業市場整體氣氛回落，一手市場本月只錄約480多宗成交，預計NOVO LAND開售下，全月一手成交量約1,000至1,200宗，表現屬強差人意。他續指，現時市況前景未明，發展商要平價推銷，才有望激發買家的入市意欲，預料下半年新盤都會採平價促銷策略，有機會「一個平過一個」，料二手市場會備受衝擊。

近期二手成交非常少，樓價反覆回軟，不少業主增加減幅吸客，短期內二手成交或出現「價跌量升」情況。於「辣招」保護下，相信本港樓價不會出現爆破式下跌，會緩緩下跌，料二手樓價第三季有機會跌3%，CCL有機會下試178點。一手發展商平價傾銷，加快二手尋底時間，料樓價第四季尋底後會反彈。