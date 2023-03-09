NOVO LAND第2B期 次輪幾近沽清

市場消息指，NOVO LAND第2B期次輪開售171伙，即日有165伙獲認購，當中一房及兩房單位率先沽清。

新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2B期昨日進行次輪銷售171伙，累計接獲9,957個購樓意向登記(包括192張代理入票)，超額認購約57倍。市場消息指，即日有164伙獲認購，當中一房及兩房單位率先沽清。據了解，有大手買家斥資近1,300萬元連購2伙。

據記者現場所見，昨午約4時起超過百組買家於九龍站ICC售樓處排隊等待揀樓，人龍更一度延伸至SKY 100票務大堂，場面熱鬧。

尚．珒溋四房「雙破頂」成交

另外，個別新盤錄得新高價成交。龍湖集團(960)已屆現樓的啟德尚．珒溋招標售出低座B座地下及1樓A室複式戶，單位實用面積2,567方呎，四房三套間隔，另連1,271方呎花園，成交價1.25億元，呎價48,695元，成交價及呎價均創項目新高。上述成交單位為該盤現樓示範單位，上月底起連裝修以招標形式出售，上周五首度向傳媒開放參觀。市場消息指，買家同時購入兩個車位，總成交金額達1.317億元。

ST. GEORGE’S MANSIONS四房1.19億沽

另由信和置業(083)及中電(002)合作發展、已屆現樓的何文田ST. GEORGE’S MANSIONS昨售出第1座19樓A室，實用面積2,140方呎，四房雙套間隔，成交價1.19億元，呎價55,607元，成交價及呎價均創項目標準戶新高。

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