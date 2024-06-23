NOVO LAND買家心聲｜向隅客郭生斥620萬購三房 讚會所屬全港數一數二｜屯門新盤

新鴻基地產(016)屯門「NOVO LAND」第3B期昨日(22日)首輪推售160伙，居於元朗區的買家郭先生表示，是次斥約620萬元購入1伙三房單位，主要心儀項目價錢合適，而會所屬「全港數一數二」，適合自己一對子女。被問及項目位置會否感到不便，他稱自己有駕車出行，認為出入各區亦算方便，而是次入市獲得車位優先認購權，稍後再作考慮。
今期樓價最平 「好彩之前抽唔到」
郭先生指，之前一直有入票認購「NOVO LAND」其他期數，笑言「好彩」當時未能抽中揀樓，皆因早前期數平均呎價超過1.3萬元，而今期約1.1萬元水平，並幸運抽到較前籌號揀樓。
他續指，是次並非首次置業，已將上個物業轉名予妻子，因應樓市現已撤辣，故以自己名義入市，暫時單位未決定作為自住或投資。展望樓市走勢，郭先生認為美國聯儲局預計於今年底會減息一次，相信「樓價回落已經咁上下」，亦有可能再度買樓。
「NOVO LAND」第3B期設2座住宅大樓，包括第1座及第2座，其中第2座細分A、B兩翼，提供769伙，實用面積由232至1,390方呎，戶型涵蓋開放式至四房特色單位。會所「NOVO Resorts」度假式園林住客會所連公用花園及遊樂地方總面積約40萬方呎，由「Poolside Club」、「Garden Club」及「Skywalk」三個部分組成，配備88項設施，並設有101件藝術品。