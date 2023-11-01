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地產
2023-11-01 16:06:03

NOVO LAND開價｜中原陳永傑：提供樓價波幅保障極具吸引力 有信心可「一Q清枱」

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NOVO LAND開價｜中原陳永傑：提供樓價波幅保障極具吸引力 有信心可「一Q清枱」

陳永傑表示，「NOVO LAND」第2A期是次屬原價加推，吸引之處是提供多元化靈活的付款方法。

新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND2A期今日(1)加推第4號價單，涉93涵蓋3伙開放式、10伙一房、52伙兩房及28伙三房，實用面積介乎238至693方呎。扣除最高15%折扣優惠後，折實售價由335.49萬至893.18萬元，折實呎價介乎12,345元至14,448元。以定價計，今批單位市值超過6.8億元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目是次屬原價加推，吸引之處是提供多元化靈活的付款方法，全面照顧到本地上車、換樓、投資收租以至海外及內地專才不同買家的置業需要。其中「置開心樓價保障」提供樓價波幅保障，極具吸引力之餘，亦顯示出發展商對後市之信心。「NOVO LAND」之前數期於新冠疫情期間開售，迄今累沽約2,600伙，有大批捧場客，包括不少年輕人、居屋客等，銷情屬信心保證，向隅客亦多，故有信心今批單位可「一Q清枱」。

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NOVO LAND開價｜第2A期加推93伙 最平335萬 折實均呎13288元重返2月水平｜屯門新盤

NOVO LAND開價｜第2A期加推93伙 最平335萬 折實均呎13288元重返2月水平｜屯門新盤 (林俊源攝)

預計今年全年樓價有2%升幅

陳永傑指，《施政報告》放寬多項樓市措施，屬正面訊息，市場氣氛立即轉向，一手市場反應相當大，貨尾銷情急增。《施政報告》後數日間火速錄得超過100宗一手成交，推高全月一手成交量至約360宗，不少非本地專才客因受惠新稅措施，踴躍入市。

至於二手市場近期續以低價成交主導，平盤有承接，相信只要錄得一定成交量後，樓價可得到支持。現時一手新盤吸引力比二手市場大，新盤百花齊放，料成交會繼續由一手主導，預計11月一手成交量重上千宗水平，錄約1,300宗。樓價方面，相信《施政報告》後樓價大致已尋底，料1112月樓價可止跌回升，有望追回3%5%，全年樓價料錄2%升幅。

NOVO LAND第2A期位於屯門欣寶路8號，由3座住宅大樓組成，分別為Arreso第3座、Arreso第5座及Charlot第1座，合共提供929伙。單位實用面積介乎216至1,528方呎，戶型涵蓋開放式至三房，另設特色單位，預計關鍵日期為2024年5月16日。

即睇屯門NOVO LAND第2A期最新資訊 (Hosue730)

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