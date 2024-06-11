NOVO LAND開價｜第3B期首批折實均呎11598元 較去年賣平15% 入場3球有找

6月份焦點全新盤之一、新鴻基地產(016)屯門「NOVO LAND」第3B期今日(11日)公布首張價單，涉及154伙，提供最高15%折扣，折實售價由298.77萬元起，折實平均呎價11,598元，較去年5月推出的項目第2A期折實平均呎價13,598元，相隔約1年低約14.7%；更屬「NOVO LAND」目前已推出應市的期數最平。新地副董事總經理雷霆形容首批單位定價屬「無敵貼市價」，表示已考慮今期單位坐向、景觀等因素。

新地代理總經理陳漢麟指，「NOVO LAND」第3B期首批單位涵蓋10伙開放式、10伙一房、114伙兩房及20伙三房，實用面積介乎252至543方呎。單位定價由351.5萬至745.9萬元，呎價介乎13,034元至14,459元。

首張價單提供兩種付款計劃，扣除最高15%折扣後，單位折實售價由298.77萬至634.01萬元，折實呎價介乎11,079元至12,290元。值得一提，是次新推「King's Key S+ 125」樓按貸款，若符合所須指定條件，貸款金額最高可達現有物業樓價的125%。