NOVO LAND開價｜第3B期首批折實均呎11598元 較去年賣平15% 入場3球有找

6月份焦點全新盤之一、新鴻基地產(016)屯門「NOVO LAND」第3B期今日(11日)公布首張價單，涉及154伙，提供最高15%折扣，折實售價由298.77萬元起，折實平均呎價11,598元，較去年5月推出的項目第2A期折實平均呎價13,598元，相隔約1年低約14.7%；更屬「NOVO LAND」目前已推出應市的期數最平。新地副董事總經理雷霆形容首批單位定價屬「無敵貼市價」，表示已考慮今期單位坐向、景觀等因素。
新地代理總經理陳漢麟指，「NOVO LAND」第3B期首批單位涵蓋10伙開放式、10伙一房、114伙兩房及20伙三房，實用面積介乎252至543方呎。單位定價由351.5萬至745.9萬元，呎價介乎13,034元至14,459元。
首張價單提供兩種付款計劃，扣除最高15%折扣後，單位折實售價由298.77萬至634.01萬元，折實呎價介乎11,079元至12,290元。值得一提，是次新推「King's Key S+ 125」樓按貸款，若符合所須指定條件，貸款金額最高可達現有物業樓價的125%。
示範單位明日開放 周五起收票
首張價單入場單位為Fiskars第2A座3樓E室，實用面積252方呎，開放式間隔，折實售價298.77萬元，折實呎價約11,856元。至於一房入場單位為Fiskars第2A座3樓F室，實用面積303方呎，折實售價365.67萬元，折實呎價約12,068元。
兩房最低售價單位為Fiskars第2B座3樓F室，實用面積416方呎，折實售價480.67萬元，折實呎價約11,555元。三房最低售價為Fiskars第2A座3樓H室，實用面積543方呎，折實售價608.51萬元，折實呎價約11,206元。
陳漢麟稱，項目將於明日(12日)開放示範單位予公眾參觀，本周五(14日)起接受認購登記，視乎收票反應再公布加推單位及銷售安排。
折實均呎平絕NOVO LAND已應市期數
NOVO LAND位於屯門欣寶路8號，屬屯門區約20年以來最大型私人發展項目，分6期發展，涉及14座住宅大樓，合共提供4,585伙，迄今累沽近2,800伙。該盤自2022年7月起展開推售，迄今已推出4個期數。2022年7月推售的1A期，當時首批折實平均呎價約13,188元；同年8月再推售1B期，首批折實平均呎價約13,998元；至去年2月推售2B期，首批折實平均呎價約13,288元；去年5月推售2A期，首批折實平均呎價約13,598元。因此，今期折實平均呎價11,598元，為已應市的4個期數中最平。
「NOVO LAND」第3B期設2座住宅大樓，包括第1座及第2座，其中第2座細分A、B兩翼，提供769伙，實用面積由232至1,390方呎，戶型涵蓋開放式至四房特色單位。