OMA by the Sea突改價單增人才付款辦法及送車位 變相減價近14%｜屯門新盤

再有新盤增加優惠促銷！永泰地產(369)旗下已屆現樓、位於屯門青山公路「OMA by the Sea」今日(4日)突更新價單，先將3伙單位售價直接下調3.5%至4.6%，涉及單位為實用面積介乎772至828方呎，全屬兩房一套戶型。

同時，新價單增設「優秀人才現金付款計劃」提供18%直減折扣，連同原有2%折扣，總折扣率達20%；相比之前採用「90天現金付款計劃」最高11.5%折扣，增加8.5個百分點。另外，據價單顯示，採用「優秀人才現金付款計劃」的買家可免費獲贈一個車位。