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地產
2023-12-04 21:31:26

OMA by the Sea突改價單增人才付款辦法及送車位 變相減價近14%｜屯門新盤

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OMA by the Sea突改價單增人才付款辦法及送車位 變相減價近14%｜屯門新盤

OMA by the Sea突改價單增人才付款辦法及送車位 變相減價近14%｜屯門新盤

再有新盤增加優惠促銷！永泰地產(369)旗下已屆現樓、位於屯門青山公路「OMA by the Sea」今日(4)突更新價單，先將3伙單位售價直接下調3.5%4.6%，涉及單位為實用面積介乎772828方呎，全屬兩房一套戶型。

同時，新價單增設「優秀人才現金付款計劃」提供18%直減折扣，連同原有2%折扣，總折扣率達20%；相比之前採用「90天現金付款計劃」最高11.5%折扣，增加8.5個百分點。另外，據價單顯示，採用「優秀人才現金付款計劃」的買家可免費獲贈一個車位。

OMA by the Sea突改價單增人才付款辦法及送車位 變相減價近14%｜屯門新盤

「OMA by the Sea」今日(4日)突更新價單。(資料圖片)

3伙變相減價12.8%13.8%

3伙以新折扣率計算，加上直減樓價後，變相減價12.8%13.8%。以第19A2室為例，未更新價單前售價為1,340.7萬元，以最高11.5%折扣計算，折實售價約1,186.52萬元；更新價單後售價為1,279.2萬元，下調約4.6%，扣除最高20%折扣後，折實售價約1,023.36萬元，變相減價163.16萬元或約13.8%

屋苑業主有「坤哥」

翻查資料，藝人吳業坤「坤哥」2020年中斥資518.3萬元購入「OMA by the Sea」一個中高層開放式單位，實用面積351方呎，呎價約14,766元。

OMA by the sea」位處青山公路大欖段166號，設兩座住宅大樓，提供517伙，單位間隔由開放式至四房不等，另設特色戶，實用面積介乎3301,614方呎。

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