熱門搜尋:
國慶75周年 iPhone 16 綠置居2023 機票優惠 消委會 銀色債券 林明禎 自助餐優惠 天璽．天 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
地產
2024-09-19 17:09:39

ONE JARDINE’S LOOKOUT上樓書 面積147呎起 主打三房｜跑馬地新盤

分享：
ONE JARDINE’S LOOKOUT上樓書 面積147呎起 主打三房｜跑馬地新盤

ONE JARDINE’S LOOKOUT上樓書 面積147呎起 主打三房｜跑馬地新盤

adblk5

由英皇集團發展、位於東半山宏德街1號住宅項目「ONE JARDINE’S LOOKOUT」今日(19)正式公布售樓說明書，提供123伙，採單幢式設計，實用面積介乎1471,211方呎，戶型涵蓋開放式至四房，以及部分特色單位。

據樓書顯示，項目樓高25層，標準單位每層設6伙及2部升降機。項目標準單位提供111伙，實用面積介乎1791,175方呎。戶型主打三房，佔36伙，實用面積介乎479559方呎；其次一房設30伙，實用面積介乎231275方呎；而開放式及兩房分別提供22伙及20伙，開放式實用面積介乎179180方呎，兩房實用面積介乎379535方呎。四房僅提供3伙，實用面積均為1,175方呎。

adblk6
ONE JARDINE’S LOOKOUT上樓書 面積147呎起 主打三房｜東半山新盤 跑馬地ONE JARDINE’S LOOKOUT提供123伙 面積最大1211呎｜新盤登場 ONE JARDINE’S LOOKOUT上樓書 面積147呎起 主打三房｜東半山新盤 ONE JARDINE’S LOOKOUT上樓書 面積147呎起 主打三房｜東半山新盤 ONE JARDINE’S LOOKOUT上樓書 面積147呎起 主打三房｜東半山新盤 ONE JARDINE’S LOOKOUT上樓書 面積147呎起 主打三房｜東半山新盤 ONE JARDINE’S LOOKOUT上樓書 面積147呎起 主打三房｜東半山新盤 ONE JARDINE’S LOOKOUT上樓書 面積147呎起 主打三房｜東半山新盤 ONE JARDINE’S LOOKOUT上樓書 面積147呎起 主打三房｜東半山新盤 ONE JARDINE’S LOOKOUT上樓書 面積147呎起 主打三房｜東半山新盤 ONE JARDINE’S LOOKOUT上樓書 面積147呎起 主打三房｜東半山新盤 ONE JARDINE’S LOOKOUT上樓書 面積147呎起 主打三房｜東半山新盤 ONE JARDINE’S LOOKOUT上樓書 面積147呎起 主打三房｜東半山新盤 ONE JARDINE’S LOOKOUT上樓書 面積147呎起 主打三房｜東半山新盤 ONE JARDINE’S LOOKOUT上樓書 面積147呎起 主打三房｜東半山新盤 ONE JARDINE’S LOOKOUT上樓書 面積147呎起 主打三房｜東半山新盤 ONE JARDINE’S LOOKOUT上樓書 面積147呎起 主打三房｜東半山新盤 ONE JARDINE’S LOOKOUT上樓書 面積147呎起 主打三房｜東半山新盤 ONE JARDINE’S LOOKOUT上樓書 面積147呎起 主打三房｜東半山新盤 ONE JARDINE’S LOOKOUT上樓書 面積147呎起 主打三房｜東半山新盤 ONE JARDINE’S LOOKOUT上樓書 面積147呎起 主打三房｜東半山新盤

項目另設有12伙特色單位，包括11伙連平台單位，平台面積介乎32227方呎，以及1伙連天台頂層單位。全盤面積最小單位為1A室，實用面積147方呎，連147方呎平台；至於全盤面積最大單位28B室，實用面積1,211方呎，連1,320方呎天台，可經由室內樓梯前往。

項目停車場位於地庫1樓及2樓，共提供12個住宅停車位，平均每10客爭一個車位。住客會所位於1樓，總面積達1,456方呎。「ONE JARDINE’S LOOKOUT預計入伙日期為今年12月31日，樓花期僅3個月。

即睇跑馬地新盤ONE JARDINE’S LOOKOUT最新資訊 (House730)

adblk7
ONE JARDINE’S LOOKOUT上樓書 面積147呎起 主打三房｜東半山新盤 ONE JARDINE’S LOOKOUT上樓書 面積147呎起 主打三房｜東半山新盤

 
 
 