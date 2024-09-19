ONE JARDINE’S LOOKOUT上樓書 面積147呎起 主打三房｜跑馬地新盤

據樓書顯示，項目樓高25層，標準單位每層設6伙及2部升降機。項目標準單位提供111伙，實用面積介乎179至1,175方呎。戶型主打三房，佔36伙，實用面積介乎479至559方呎；其次一房設30伙，實用面積介乎231至275方呎；而開放式及兩房分別提供22伙及20伙，開放式實用面積介乎179至180方呎，兩房實用面積介乎379至535方呎。四房僅提供3伙，實用面積均為1,175方呎。

由英皇集團發展、位於東半山宏德街1號住宅項目「ONE JARDINE’S LOOKOUT」今日(19日)正式公布售樓說明書，提供123伙，採單幢式設計，實用面積介乎147至1,211方呎，戶型涵蓋開放式至四房，以及部分特色單位。

項目另設有12伙特色單位，包括11伙連平台單位，平台面積介乎32至227方呎，以及1伙連天台頂層單位。全盤面積最小單位為1樓A室，實用面積147方呎，連147方呎平台；至於全盤面積最大單位為28樓B室，實用面積1,211方呎，連1,320方呎天台，可經由室內樓梯前往。

項目停車場位於地庫1樓及2樓，共提供12個住宅停車位，平均每10客爭一個車位。住客會所位於1樓，總面積達1,456方呎。「ONE JARDINE’S LOOKOUT」預計入伙日期為今年12月31日，樓花期僅3個月。

即睇跑馬地新盤ONE JARDINE’S LOOKOUT最新資訊 (House730)