ONE JARDINE’S LOOKOUT原價加推35伙 一房最平429萬 折實均價18689元｜跑馬地新盤

楊政龍稱，「ONE JARDINE’S LOOKOUT」開價後市場反應熱烈，迄今已錄得約900票，展銷廳累錄約4,000人次參觀。項目兩張價單及推出招標單位數目已合佔全盤近九成，另透露計劃保留開放式單位作為收租之用，該盤提供22伙開放式單位，實用面積介乎179至180方呎。

英皇國際(163)旗下跑馬地「ONE JARDINE’S LOOKOUT」銷售步伐積極，今日(23日)加推第2號價單，涉及35伙，維持最高折扣10%，折實售價由429.66萬元起，折實平均呎價約18,689元，與首張價單17,904元相比高約4.4%；英皇國際副主席楊政龍表示，今批以中高層單位為主，仍屬原價加推。

推 25 伙周五起招標發售

集團銷售及市場總監柯穎豪指，2號價單包括12伙一房，8伙兩房及15伙三房，實用面積介乎231至538方呎。單位定價由477.4萬至1,215.97萬元，呎價介乎18,987元至23,611元。以最高折扣10%計算，單位折實售價由429.66萬至1,094.37萬元，折實呎價介乎17,088元至21,250元。折實售價及呎價最低單位同為9樓E室，實用面積231方呎，一房間隔。

柯穎豪續指，項目同日公布首份銷售安排，推出25伙於周五(27日)起以招標形式出售，以特色單位為主，招標期至今年10月31日。