ONE JARDINE’S LOOKOUT夥第一太平戴維斯提供資產管理服務｜跑馬地新盤

減息後首個開價全新盤、英皇國際(163)旗下跑馬地「ONE JARDINE’S LOOKOUT」市場反應理想，英皇國際銷售及市場總監柯穎豪表示，項目展銷廳由上周四(19日)迄今共錄得逾3,000參觀人次，有信心今日(22日)可錄約800票，以首張價單50伙計算，超額認購約15倍，最快日內加推新價單，部署周內開售。
料落成後呎租90元 回報逾6厘
柯穎豪指出，入票客源中本地客佔約70%，另約30%為內地專才。受重啟減息周期因素及首張價單「明升價」所帶動，項目亦獲投資客注目，當中約10%本地用家有興趣購入多於1伙長線收租。他續指，以同系的「The Unit Happy Valley」為例，曾錄得有單位呎租逾百元。相信「ONE JARDINE’S LOOKOUT」日後落成租金可達90元水平，預計未來租金回報率可達6厘至7厘。
「支持合理佣金」建議 市場反應正面
發展商日前提出「支持合理佣金」建議，即指地產代理全享合理佣金，不接受地產交易中給予買家回佣，讓樓價回歸真實，令地產交易更透明化更公平。柯穎豪說，市場目前對上述建議反應正面，期望建議能確保房價真實反映市場價值，避免價格扭曲，令市場更健康、有序。
另外，該盤今日夥拍第一太平戴維斯提供全方位資產管理服務，有助準買家更能有效為資產增值。第一太平戴維斯副董事總經理王麗鴻稱，將會為住戶提供一系列資產管理服務，包括收租服務、洽談續租、辦理租賃手續、處理投訴、維修及保養以及報告每月租金狀況等。
「ONE JARDINE’S LOOKOUT」位於跑馬地宏德街1號，提供123伙，實用面積介乎147至1,211方呎，戶型涵蓋開放式至四房，以及特色單位，預計入伙日期為今年12月31日。