ONE JARDINE’S LOOKOUT夥第一太平戴維斯提供資產管理服務｜跑馬地新盤

減息後首個開價全新盤、英皇國際(163)旗下跑馬地「ONE JARDINE’S LOOKOUT」市場反應理想，英皇國際銷售及市場總監柯穎豪表示，項目展銷廳由上周四(19日)迄今共錄得逾3,000參觀人次，有信心今日(22日)可錄約800票，以首張價單50伙計算，超額認購約15倍，最快日內加推新價單，部署周內開售。

料落成後呎租 90 元 回報逾 6 厘

柯穎豪指出，入票客源中本地客佔約70%，另約30%為內地專才。受重啟減息周期因素及首張價單「明升價」所帶動，項目亦獲投資客注目，當中約10%本地用家有興趣購入多於1伙長線收租。他續指，以同系的「The Unit Happy Valley」為例，曾錄得有單位呎租逾百元。相信「ONE JARDINE’S LOOKOUT」日後落成租金可達90元水平，預計未來租金回報率可達6厘至7厘。