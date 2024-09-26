ONE JARDINE'S LOOKOUT獲中原按揭及中原地產推按揭優惠 封頂按息低至3.875厘｜跑馬地新盤

英皇國際(163)旗下跑馬地新盤「ONE JARDINE’S LOOKOUT」將於本周六(28日)以價單形式推售85伙，折實售價由415萬元起，折實呎價由15,888元起。集團銷售及市場總監柯穎豪指，市場對項目反應熱烈，迄今錄得近1,500票，超額認購逾16倍，將於明日(27日)下午截票。為配合銷售部署，中原地產及中原按揭特別為項目買家呈獻全新按揭優惠。 中原按揭王美鳳：按揭成數高達九成 尊享高存息戶口 中原按揭董事總經理王美鳳表示，是次特別推出「ONE JARDINE'S LOOKOUT」置業按揭優惠，凡經中原按揭轉介均可申請是次優惠，全期按息低至H加1.3厘，封頂息率低至P減1.75厘(P現為5.625厘)，即實際按息現低至3.875厘，計劃設有現金回贈高達貸款額0.2%，按揭成數高達九成，以項目入場價低至415.8萬元計算，首期低至41.58萬元即可上車，按揭年期長達30年，讓置業人士每月供款更輕鬆。

此外，客戶兼享Mortgage–Link高存息戶口，存息與按息一致現為3.875厘，高存息3.875厘的回報現已高於大部分市場定期存款息率水平，且存取金額彈性更大，客戶若善用高存息戶口以存息回報抵銷按息支出，有效降低淨按息，此計劃讓客戶享有巿面最優惠的按揭息率及條款，置業更有預算。 王美鳳指出，買家正可受惠於銀行於美國減息後迅速減P，減息幅度亦優於巿場預期，令供樓利息即時下跌，置業人士供款負擔得以減輕，隨着本港進入減息周期，未來按息將續跌，減息因素成為支持樓市的利好因素。