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地產
2024-09-26 17:58:28

ONE JARDINE'S LOOKOUT獲中原按揭及中原地產推按揭優惠 封頂按息低至3.875厘｜跑馬地新盤

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ONE JARDINE'S LOOKOUT獲中原按揭及中原地產推按揭優惠 封頂按息低至3.875厘｜跑馬地新盤

為配合銷售部署，中原地產及中原按揭特別為ONE JARDINE'S LOOKOUT買家呈獻全新按揭優惠。

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英皇國際(163)旗下跑馬地新盤「ONE JARDINES LOOKOUT」將於本周六(28)以價單形式推售85伙，折實售價由415萬元起，折實呎價由15,888元起。集團銷售及市場總監柯穎豪指，市場對項目反應熱烈，迄今錄得近1,500票，超額認購逾16倍，將於明日(27)下午截票。為配合銷售部署，中原地產及中原按揭特別為項目買家呈獻全新按揭優惠。

中原按揭王美鳳：按揭成數高達九成 尊享高存息戶口

中原按揭董事總經理王美鳳表示，是次特別推出「ONE JARDINE'S LOOKOUT」置業按揭優惠，凡經中原按揭轉介均可申請是次優惠，全期按息低至H1.3厘，封頂息率低至P1.75(P現為5.625)，即實際按息現低至3.875厘，計劃設有現金回贈高達貸款額0.2%，按揭成數高達九成，以項目入場價低至415.8萬元計算，首期低至41.58萬元即可上車，按揭年期長達30年，讓置業人士每月供款更輕鬆。

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此外，客戶兼享MortgageLink高存息戶口，存息與按息一致現為3.875厘，高存息3.875厘的回報現已高於大部分市場定期存款息率水平，且存取金額彈性更大，客戶若善用高存息戶口以存息回報抵銷按息支出，有效降低淨按息，此計劃讓客戶享有巿面最優惠的按揭息率及條款，置業更有預算。

王美鳳指出，買家正可受惠於銀行於美國減息後迅速減P，減息幅度亦優於巿場預期，令供樓利息即時下跌，置業人士供款負擔得以減輕，隨着本港進入減息周期，未來按息將續跌，減息因素成為支持樓市的利好因素。

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中原地產陳永傑：減息效應帶動+開價極具誠意

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑說，隨著美國減息0.5厘，本地銀行隨之調降利率0.25厘，供樓負擔減少，買家入市速度加快，發展商推盤步伐提速。「ONE JARDINE'S LOOKOUT」作為減息後首個開價新盤，並以「明升價」推售，入場價低至415.8萬元，屬東半山區近13年來最具價格優勢的新盤，加上項目位處優越地段，租務回報有保證，自公布以來便吸引大批買家認購，反應熱烈。

他續說，近日有本港銀行推出全新定息按揭，顯示各銀行開始搶佔減息後的按揭市場。中原地產亦聯同中原按揭，特為買家呈獻全新按揭優惠，相信在減息效應以及中原按揭優惠下，項目必定取得理想銷情。

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「ONE JARDINE’S LOOKOUT」位於跑馬地宏德街1號，提供123伙，實用面積介乎147至1,211方呎，戶型涵蓋開放式至四房，以及特色單位，預計入伙日期為今年12月31日。

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