ONE JARDINE’S LOOKOUT示範單位｜535呎兩房一套連家具(多圖)｜跑馬地新盤

由英皇國際(163)發展、位於跑馬地宏德街1號住宅項目「ONE JARDINE’S LOOKOUT」提供123伙，單位實用面積介乎147至1,211方呎，戶型涵蓋開放式至四房，以及特色單位，預計入伙日期為今年12月31日。
項目提供1個兩房(連套房)裝修無改動示範單位，設於灣仔英皇集團中心2樓，星期一至星期日開放時間為上午11時至晚上8時。
23樓B室 實用面積535方呎
示範單位以23樓B室為設計藍本，實用面積535方呎，屬兩房一套間隔，層與層之間高度可達3.15米。客飯廳呈長方形，開則方正實用，客飯廳連家庭廳長約4.8米，寬約4.6米，面積約206方呎，外連38方呎「三合一」露台。
單位設計以意大利米蘭生活元素為靈感，將米蘭的藝術氛圍與大自然氣息融合。單位整體以白色為主調，客廳、飯廳，書房及主人房均選用意大利對紋的白洞石石材鋪砌，將意大利精選的矜貴觸感融入各個空間。客飯廳連家庭廳牆身用上特色油漆，配以特別訂製意大利「Fendi White Marble」白色大理石餐桌及大型藝術掛畫，為空間增添藝術貴氣。家庭廳以意大利頂級品牌Promemoria的傢俬作為主角，牆上更配備畫燈，方便替換藝術品。
主人套房有獨立衣帽間設計
主人套房寛敞舒適，長約4.2米，寬約4.1米，面積約136方呎，放置雙人大床後，三邊仍保留充足空間，房間更有270度廣角窗，除可飽覽翠綠山景景觀外，更有獨立衣帽間的設計；而全套房用上高光木及漸變特色油漆飾面。
客廳及開放式廚房融入項目最標誌性的拱門設計並貫穿整個空間，又以質感豐富的洞石和黃銅色飾面設計而成的裝飾櫃，分隔客廳與家庭廳，成為整個空間的亮點。開放式廚房及浴室用料設備講究，配備德國著名品牌Miele蒸爐、德國Siemens電磁煮食爐、1.8米雪櫃及洗衣乾衣機，亦備有Gorenje酒櫃、Panasonic浴室寶及Stiebel Eltron電熱水爐。
單位在選料方面亦細緻用心，大門用上Lockly智能電子門鎖，配備有視像鏡頭及全球超過30項專利的PIN Genie™防窺視密碼鍵盤，實時變更數字鍵盤，亦包括指紋、藍牙、RFID智能卡及鎖匙等開門功能，讓戶主盡享家居安全與方便。
「ONE JARDINE’S LOOKOUT」樓高25層，提供123伙，間隔涵蓋開放式、一房至四房，主打一房及三房戶型，一房單位實用面積由231方呎起，而三房單位實用面積由479方呎起，另設12伙特色戶，實用面積最大為1,211方呎。項目不但開則實用且外型時尚，以黑白配置的外牆設計配合層層推進的退台式建築格局，風格別樹一幟；而住客尊尚私人會所更設有區內罕有的恆溫室外泳池、健身室及多用途空間，健身室更配備德國著名健身品牌NOHrD健身器材，相信項目將會深受內地專才、醫護人員、企業高管及投資客喜愛。