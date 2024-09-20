ONE JARDINE’S LOOKOUT示範單位｜535呎兩房一套連家具(多圖)｜跑馬地新盤

示範單位以23樓B室為設計藍本，實用面積535方呎，屬兩房一套間隔，層與層之間高度可達3.15米。客飯廳呈長方形，開則方正實用，客飯廳連家庭廳長約4.8米，寬約4.6米，面積約206方呎，外連38方呎「三合一」露台。

由英皇國際(163)發展、位於跑馬地宏德街1號住宅項目「ONE JARDINE’S LOOKOUT」提供123伙，單位實用面積介乎147至1,211方呎，戶型涵蓋開放式至四房，以及特色單位，預計入伙日期為今年12月31日。

單位設計以意大利米蘭生活元素為靈感，將米蘭的藝術氛圍與大自然氣息融合。單位整體以白色為主調，客廳、飯廳，書房及主人房均選用意大利對紋的白洞石石材鋪砌，將意大利精選的矜貴觸感融入各個空間。客飯廳連家庭廳牆身用上特色油漆，配以特別訂製意大利「Fendi White Marble」白色大理石餐桌及大型藝術掛畫，為空間增添藝術貴氣。家庭廳以意大利頂級品牌Promemoria的傢俬作為主角，牆上更配備畫燈，方便替換藝術品。

主人套房有獨立衣帽間設計

主人套房寛敞舒適，長約4.2米，寬約4.1米，面積約136方呎，放置雙人大床後，三邊仍保留充足空間，房間更有270度廣角窗，除可飽覽翠綠山景景觀外，更有獨立衣帽間的設計；而全套房用上高光木及漸變特色油漆飾面。