ONE STANLEY四房套洋房逾1.46億標售 呎價4.42萬錄雙破頂｜豪宅成交

豪宅市場再現過億元大額成交。建灝地產旗下赤柱豪宅新盤「ONE STANLEY」今日(24日)錄得一宗雙破頂成交，涉及單位為27號洋房，屬四房四套加儲物間連工作間間隔，實用面積3,304方呎，連1,121方呎前後花園，設737方呎天台，獲買家以逾1.46億元承接，實用呎價44,200元，成交價及呎價同創項目新高。
建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，該成交單位為項目開售以來成交面積最大洋房，位處獨立大單邊，買家為外區客，是次採用120天即供付款辦法入市。
鄭智荣續指，「ONE STANLEY」至今累售11伙，總成交金額逾9.56億元。有見首批單位銷情熾熱，集團最快將會在未來一至兩星期內首度開放前排臨海皇牌獨棟洋房供預約參觀，該戶型僅設11伙，實用面積由約3,600至7,000方呎，需携同100萬元本票以安排參觀。
今年山頂南區交投料升三成
據悉，上述最新成交由中原地產促成。該行山頂南區資深營業董事何兆棠表示，新買家為專才人士，鍾情項目地段及無邊際海景，加上全面撤辣後，毋須再繳付額外印花稅或受「先免後徵」條款等限制，遂即以公司名義購入。另外，山頂南區4月份一手市場錄10宗買賣成交，成交金額約9.87億元，其中「ONE STANLEY」佔9宗成交，金額達7.27億元，佔總成交金額逾七成。他相信，在此類超級豪宅帶動下山頂南區整體交投量會逐步回升，料全年成交量可錄30%升幅。
「ONE STANLEY」採低密度設計，由11座4層住宅大樓及32幢海景獨立洋房組成，提供82個單位。洋房單位附設私人升降機，前後花園、地下低層及天台等，部分花園洋房更提供泳池；另外，分層單位還設有花園特色戶、天際特色戶及複式戶等供選擇。