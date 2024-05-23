One Wood Road示範單位｜460呎連傢俬現樓兩房亮相 樓高3.5米配備等高衣櫃｜多圖有片

由盈信控股發展的灣仔新盤「One Wood Road」提供2個連傢俬兩房現樓示範單位，單位方正實用，客飯廳及房間分布得宜。

其中15樓A室，實用面積460方呎，單位層與層之間高度為3.5米。開門即可見樓層等高的木色系儲物櫃及鞋櫃，儲物空間充足。入室左側為梗廚，廚房空間充裕，設備一應俱全，且設有大窗，享跑馬地馬場景，增添入廚樂趣。廚房有L型操作檯，配備深色櫥櫃，冰箱為嵌入式設計，節省空間。

客飯廳呈長方形開則，擺放有白色餐檯，簡約時尚，黑色梳化亦不失經典，外連22方呎露台。兩間睡房與客廳同坐向，外望市區樓景。其中一間睡房靠窗擺放有一張單人床，亦配備有樓層等高的衣櫃，櫃內多分隔設計，便於收納，由衣櫃延伸出一張長檯，可做梳妝檯使用。另一睡房設置有雙層兒童床，橙色鮮艷明亮，衣櫃與床架融合一體。寫字桌放置於窗前，光線明亮，配備掛墻式置物架。浴室為「明廁」，格外通爽衛生，配備有浴缸，未採幹濕分離設計，洗手盆與檯面一體設計，寬敞實用，鏡櫃附雙面鏡。