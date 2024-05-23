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地產
2024-05-23 09:11:11

One Wood Road示範單位｜460呎連傢俬現樓兩房亮相 樓高3.5米配備等高衣櫃｜多圖有片

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One Wood Road示範單位｜460呎連傢俬現樓兩房亮相 樓高3.5米配備等高衣櫃｜多圖有片

One Wood Road示範單位｜460呎連傢俬現樓兩房亮相 樓高3.5米配備等高衣櫃｜多圖有片

由盈信控股發展的灣仔新盤「One Wood Road」提供2個連傢俬兩房現樓示範單位，單位方正實用，客飯廳及房間分布得宜。

其中15樓A室，實用面積460方呎，單位層與層之間高度為3.5米。開門即可見樓層等高的木色系儲物櫃及鞋櫃，儲物空間充足。入室左側為梗廚，廚房空間充裕，設備一應俱全，且設有大窗，享跑馬地馬場景，增添入廚樂趣。廚房有L型操作檯，配備深色櫥櫃，冰箱為嵌入式設計，節省空間。

客飯廳呈長方形開則，擺放有白色餐檯，簡約時尚，黑色梳化亦不失經典，外連22方呎露台。兩間睡房與客廳同坐向，外望市區樓景。其中一間睡房靠窗擺放有一張單人床，亦配備有樓層等高的衣櫃，櫃內多分隔設計，便於收納，由衣櫃延伸出一張長檯，可做梳妝檯使用。另一睡房設置有雙層兒童床，橙色鮮艷明亮，衣櫃與床架融合一體。寫字桌放置於窗前，光線明亮，配備掛墻式置物架。浴室為「明廁」，格外通爽衛生，配備有浴缸，未採幹濕分離設計，洗手盆與檯面一體設計，寬敞實用，鏡櫃附雙面鏡。

One Wood Road示範單位｜15樓A室

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另15樓B室，實用面積及間隔相同，入室右側為梗廚，配備有大窗可與客飯廳通風對流，空氣清新。客飯廳特設時尚弧型餐檯，格外溫馨，提供餐椅及沙發位兩種選擇。客廳擺放有棕色梳化，適合2至3人坐。主人房布置雅緻，擺放雙人床後，仍有偌大的活動空間，可單邊落床。床邊放置有床頭櫃，便於擺放小物品。另一睡房改造為書房，書桌可供雙人一起工作，配備墻掛式書架及高層衣櫃。

One Wood Road示範單位｜15樓B室

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住客會所設於27設計布局簡潔清新並可遠眺繁華都市美景適合閒時相約三五知己在此暢聚。健身室設有各款跑步機等健身器材方便住戶做運動以放鬆心情

One Wood Road」屬單幢式物業，提供42伙，實用面積由460至1,284方呎，涵蓋兩房至三房間隔，主打兩房佔全盤約九成，實用面積均為460方呎；另提供4伙複式單位，實用面積由940至1,284方呎，均屬三房間隔。

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