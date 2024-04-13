PARK SEASONS價單、示範單位、平面圖 將軍澳新盤懶人包(有片)｜不斷更新

大型鐵路新盤、由會德豐地產及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城12B期「PARK SEASONS」乘上期銷情旺勢火速出擊！該項目為康城商場上蓋最後一個住宅項目，亦屬會德豐「O’ East」系列壓軸項目。am地產特意為讀者準備「PARK SEASONS」懶人包，一文睇清「PARK SEASONS」價單、樓書平面圖、示範單位、呎價、價單、戶型、配套設施、交通與位置等重要資訊。
PARK SEASONS戶型分布、平面圖
日出康城第12期全期分3期發展，共涉1,985伙，屬康城商場上蓋項目。第12B期「PARK SEASONS」由兩座住宅大樓(2A及2B)組成，合共提供685伙，單位全為一房及兩房間隔，另設平台及頂層特色戶，實用面積介乎277至537方呎。標準樓層A、B兩翼各設7伙及3部電梯。
戶型分布方面，一房開放式廚房佔294伙最多，實用面積由314至335方呎。其次為兩房開放式廚房，提供269伙，實用面積由436至481方呎。至於兩房梗廚及兩房梗廚連書房單位分別涉49及48伙，實用面積分別為496及537方呎。另設12伙連平台特色單位，實用面積由277至499方呎，平台面積介乎183至359方呎；以及13伙頂層特色單位，實用面積由315至537方呎，天台面積介乎106至437方呎。
全盤面積最細單位為2B座8樓B室，實用面積277方呎，連190方呎平台，一房套房間隔，浴室設於睡房內。至於面積最細標準單位則為2B座標準樓層的B室，實用面積314方呎，一房套房間隔，浴室設於睡房內。全盤最大單位2B座A室，實用面積537方呎，兩房間隔。「PARK SEASONS」不設住客車位，預計關鍵日期為2025年11月30日，較上一期第12A期「SEASONS PLACE」稍遲1個月。
PARK SEASONS示範單位
「PARK SEASONS」未新增設示範單位，提供上期相若單位供買家參考。以第3A座38樓C室為藍本搭建，屬兩房間隔，分別為經改動連裝修示位及無改動示位，實用面積453方呎。
單位以「SEASONS」為設計概念，整體以淺色系及木色系為主調。客、飯廳、書房及主人房選用木地板鋪砌，客廳及開放式廚房採用綠色大理石牆身，客廳設有特色壁爐。主人睡房及睡房1間隔經過改動，以特色屏風作間隔牆身，擴大室內視覺空間，既令空間更舒適自然。主人睡房用以木色為主調，配以星夜牆紙，開放式衣櫃運用手工藝法表現四季變幻；睡房1特別改為書房，溫暖的燈飾使空間更光猛；雲石書枱保留獨有紋路，配以大型藝術掛畫。
利用高樓底打造多功能收納櫃組合連智能消毒鞋櫃，配備紫外線殺菌燈。收納櫃組合內設電掣、多功能收納趟板及活動層板，可自由配合配件，收納家居潔淨設備電器。廚房牆身設置物架連掛鈎，方便擺放廚具，櫃內設有分層抽屜式置物架、隱藏式垃圾桶。浴室洗手盆櫃內設小型儲物間關，櫃側設應藏式置物空間；睡房方正實用，主人睡房內配置電插座連 USB 插座。
示範單位地址：尖沙咀海港城港威大廈2座10樓。
PARK SEASONS價單
1號價單：138伙 入場價454.1萬起
發展商於4月11日公布首張價單，涉及138伙，涵蓋45伙一房，73伙兩房開放式及20伙兩房梗廚，實用面積介乎322至496方呎，價單定價由516萬至834.4萬元，呎價介乎15,872元至17,154元。扣除最高折扣12%，折實售價由454.1萬至734.3萬元，折實呎價由13,969元至15,096元。以定價計，首批市值約9.3億元。
該價單較同系3月推出的12A期「SEASONS PLACE」首張價單的14,188元，高出約2.1%。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀形容該張價單為「壓軸復活價」，定價接近上期第4號價單，屬原價加推，不過較市場價仍有5%至10%的加價空間。
PARK SEASONS會所設水療、美容設施
項目住客會所「Seasons Retreat」設有一系列星級水療、美容設施，包括「Seasons SPA 四季水療」提供尊貴SPA空間，室外連接私人園林按摩浴池，釋放身心勞累，恢復神采；「Beauty Salon 美妝室」提供私人美容空間，而「Nail Salon 甲藝社」提供罕有的美甲空間，住戶可邀請專業人士到來以上兩項設施提供服務，在會所也能享受五星級體驗；「Steam 蒸氣室」側幫助促進新陳代謝，全面守護健康。
項目夥拍國際認證美容品牌VEGAS惟·美360及知名美甲品牌Tinted為住戶打造個人化美容療程，輕鬆享受一站式奢華美容服務。項目入伙2年内，住戶如惠顧VEGAS惟·美360來到項目的會所內提供服務，即可享專屬的首次體驗價—8折享受VEGAS惟·美360的各類型的美容和按摩服務。如首次惠顧Tinted來到項目的會所內提供美甲服務，即可獲贈極致手部護理療程「Seasons Hand Treatment」，體驗日式手部美容。
PARK SEASONS周邊配套、交通及校網
「PARK SEASONS」屬康城站港鐵上蓋項目，設專屬出入口經「The LOHAS康城」商場直達港鐵站，乘港鐵約16分鐘達鰂魚涌，約32分鐘達中環。另驅車經藍天隧道約5分鐘達東區海底隧道，約10分鐘達港島東CBD，約9分鐘達九龍東CBD。
「PARK SEASONS」座向正對「Seasons Garden 四季園林」、50米泳池等多個大型泳池，景色更開闊、豐富多層次，猶如置身園林之中。向東單位享大型50米泳池、光影動感池優美景色；向北單位盡享四季庭園、茶道亭、層層的流水景致，非常詩意；向南、向西單位享康城開揚園景，部分單位更享海景。今期住宅大樓距離連接商場的出入口最近，更便捷。
作為港鐵商場上蓋項目，「The LOHAS康城」總面積約48萬方呎，設三層商鋪，涵蓋150個商店，包括零售商戶、環球美食、香港最大型環保溜冰場及大型戲院等，消閒娛樂應有盡有。
校網方面，「PARK SEASONS」小學校網為95校網，中學校網為西貢區。