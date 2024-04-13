PARK SEASONS價單、示範單位、平面圖 將軍澳新盤懶人包(有片)｜不斷更新

大型鐵路新盤、由會德豐地產及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城12B期「PARK SEASONS」乘上期銷情旺勢火速出擊！該項目為康城商場上蓋最後一個住宅項目，亦屬會德豐「O’ East」系列壓軸項目。am地產特意為讀者準備「PARK SEASONS」懶人包，一文睇清「PARK SEASONS」價單、樓書平面圖、示範單位、呎價、價單、戶型、配套設施、交通與位置等重要資訊。

PARK SEASONS 戶型分布、平面圖

日出康城第12期全期分3期發展，共涉1,985伙，屬康城商場上蓋項目。第12B期「PARK SEASONS」由兩座住宅大樓(2A及2B)組成，合共提供685伙，單位全為一房及兩房間隔，另設平台及頂層特色戶，實用面積介乎277至537方呎。標準樓層A、B兩翼各設7伙及3部電梯。

戶型分布方面，一房開放式廚房佔294伙最多，實用面積由314至335方呎。其次為兩房開放式廚房，提供269伙，實用面積由436至481方呎。至於兩房梗廚及兩房梗廚連書房單位分別涉49及48伙，實用面積分別為496及537方呎。另設12伙連平台特色單位，實用面積由277至499方呎，平台面積介乎183至359方呎；以及13伙頂層特色單位，實用面積由315至537方呎，天台面積介乎106至437方呎。

全盤面積最細單位為2B座8樓B室，實用面積277方呎，連190方呎平台，一房套房間隔，浴室設於睡房內。至於面積最細標準單位則為2B座標準樓層的B室，實用面積314方呎，一房套房間隔，浴室設於睡房內。全盤最大單位2B座A室，實用面積537方呎，兩房間隔。「PARK SEASONS」不設住客車位，預計關鍵日期為2025年11月30日，較上一期第12A期「SEASONS PLACE」稍遲1個月。