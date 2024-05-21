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地產
2024-05-21 16:16:38

PARK SEASONS周六次輪推售154伙 近半唔駛5球 折實均呎1.49萬｜將軍澳新盤

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PARK SEASONS周六次輪推售154伙 近半唔駛5球 折實均呎1.49萬｜將軍澳新盤

「PARK SEASONS」落實於本周六(25日)次輪發售154伙，折實售價454.6萬元起，折實呎價14,018元起。

鐵路盤繼續發力推新單位應市，會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12B期「PARK SEASONS」落實於本周六(25)次輪發售154伙，涵蓋79伙一房開放式廚房、57伙兩房開放式廚房以及18伙兩房梗廚單位，全部以價單形式推售，折實售價454.6萬元起，折實呎價14,018元起。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，該批單位實用面積由283496方呎，折實售價由454.6萬至777.9萬元，折實呎價由14,018元至18,840元，折實平均呎價約14,997元。以折實金額計算，約49%單位低於500萬元，約88%單位低於700萬元，全數單位低於800萬元。以定價計，整批單位預計可套現約10.2億元，折實價約8.97億元。整批單位涵蓋2AAG室，多元化且全屬市場大熱的一房及兩房戶，最受小家庭、首置客、投資者歡迎。

一房入場價454.6

黃光耀續指，入場單位為第2A9E室，一房開放式廚房間隔，實用面積322方呎，折實售價454.6萬元，折實呎價14,118元。最低呎價單位為第2A9C室，兩房開放式廚房間隔，實用面積453方呎，折實售價635萬元，折實呎價14,018元。另兩房開放式廚房最低售價單位為第2A9D室，實用面積436方呎，折實售價619.2萬元，折實呎價14,202元；兩房梗廚最低售價單位為第2A8B室，實用面積496方呎，折實售價703.5萬，折實呎價14,183元。

黃光耀稱，次輪銷售將於周五(24日)晚截止認購登記，發售當日設大手客優先選購時段，需購買3至6伙單位。至於SEASONS系列」自推售以來銷情持續熾熱，深受本地和內地自住客及投資者捧場，至今售出722伙，佔可售單位逾88%，套現逾45.7億元。

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「PARK SEASONS」屬日出康城第12期的第2座，細分為2A及2B兩翼，提供685伙，全為一房及兩房間隔，另設平台及頂層特色戶，實用面積介乎277至537方呎，預計關鍵日期為2025年11月30日。

即睇日出康城PARK SEASONS最新資訊 (House730)

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