PARK SEASONS開價｜中原陳永傑：首批全數折實價低於800萬 料投資客佔比逾三成

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，康城站12A期新盤「SEASONS PLACE」上月熱銷，促使發展商加快12B期「PARK SEASONS」的推售，盡量滿足市場需要。PARK SEASONS今天公布首張價單138個單位，訂價克制，折實平均呎價與上月推售的同系新盤相若，屬原價加推，而且全數單位折實售價低於800萬元，相當吸引，料可吸引上一期的向隅客，以及年輕中產家庭進駐。

陳永傑續指，根據中原地圖數據顯示，康城片區住戶以年輕中產家庭為主，家庭月入中位數約6萬元，反映康城區屬將軍澳區最高收入的一個片區，甚至高於傳統藍籌屋苑太古城，而且該片區的住戶平均年齡約38歲，當中四成人口均為學生，相當年輕，相信該片區的租務需求龐大，回報穩健，料「PARK SEASONS」可成長線投資收租客的追捧項目，估計投資客比例可逾三成。

陳永傑稱，「零辣招」市下，樓市交投氣氛即時轉旺，一手新盤百花齊放，上月一手成交量更高約4,200宗，按月反彈超過14倍，創2013年一手新例實施後新高，反映市場購買力正不斷釋放，而且撤辣令客源變回多元化，長線投資者亦陸續重返市場，相信「PARK SEASONS」亦可吸引大手客及家庭群組入市，料一手交投持續暢旺，本月交投以中價樓為主，預計本月全月一手成交量可達3,500宗，按月成交金額更有機會創新高。

「PARK SEASONS」屬日出康城第12期的第2座，細分為2A及2B兩翼，提供685伙，全為一房及兩房間隔，另設平台及頂層特色戶，實用面積介乎277至537方呎，預計關鍵日期為2025年11月30日。