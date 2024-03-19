SEASONS PLACE加推3號價單 周六首賣368伙 入場價447.2萬｜將軍澳新盤

由會德豐地產及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12A期「SEASONS PLACE」積極部署推盤，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目今日(19日)加推第3號價單，提供108伙，涉及5伙一房，85伙兩房及18伙三房套，實用面積由330至665方呎，折實售價由485.7萬至1,081.7萬元，折實呎價由14,352元至16,257元，折實平均呎價約15,095元。黃光耀指，考慮到部分單位坐向及樓層因素，是次屬原價加推。

黃光耀續指，項目落實於周六(23日)以價單形式展開首輪銷售，涉及368伙，佔項目五成半單位。單位涵蓋115伙一房，218伙兩房以及35伙三房套，實用面積由323至665方呎，折實售價由447.2萬至1,081.7萬元，折實呎價由13,576元至16,257元，推售單位折實均呎約14,604元，以定價計，該批市值26.5億元。