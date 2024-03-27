SEASONS PLACE次輪銷售投資者佔兩成 錄大手客有意再加碼入市｜將軍澳新盤

撤辣後首個港鐵上蓋全新盤、由會德豐地產及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12A期「SEASONS PLACE」今日(27日)盡推全盤餘下282伙進行次輪銷售。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，整體出席買家中有六成是用家，約兩成為投資客，含5至6組大手客組有意購入6伙，以及約兩成為內地專才。

黃光耀指，A組有約50組大手客出席，出席率高達近九成，當中有五成為投資客，部分首輪大手客，有意再度購入單位。大手客尤其追捧一房單位，認為銀碼細、租金回報高。