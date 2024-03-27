SEASONS PLACE次輪銷售投資者佔兩成 錄大手客有意再加碼入市｜將軍澳新盤

撤辣後首個港鐵上蓋全新盤、由會德豐地產及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12A期「SEASONS PLACE」今日(27日)盡推全盤餘下282伙進行次輪銷售。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，整體出席買家中有六成是用家，約兩成為投資客，含5至6組大手客組有意購入6伙，以及約兩成為內地專才。
黃光耀指，A組有約50組大手客出席，出席率高達近九成，當中有五成為投資客，部分首輪大手客，有意再度購入單位。大手客尤其追捧一房單位，認為銀碼細、租金回報高。
為買家慶祝生日兼置業雙重喜悅
「SEASONS PLACE」次輪銷售的282伙，包括135伙一房(開放式廚房)、127伙兩房(開放式廚房)、5伙兩房梗廚，以及15伙三房一套單位，實用面積介乎282至665方呎。扣除最高12%折扣，單位折實售價由452.3萬至1,260.8萬元，折實呎價介乎14,047元至19,379元，折實平均呎價15,357元。
項目次輪銷售氣氛熱烈，準買家於售樓處外排長龍入場。黃光耀亦預備「會德豐限量版蛋糕」送給生日買家，慶祝生日兼置業雙重喜悅。更特別精選鮮花送贈情侶與夫婦，為置業一刻增添甜蜜回憶。每位買家可獲贈黃先生親筆簽名的「SEASONS PLACE」冷感清酒杯及「SPARK」吉祥物Q版毛公仔。
黃光耀稱，撤辣迄今不足一個月，集團已錄580宗成交，套現逾60億元；今年至今集團已套現逾75億元，料4月內可提早實現100億的全年銷售目標。
「SEASONS PLACE」由兩座住宅大樓(3A及3B)組成，合共提供650伙，單位戶型涵蓋一房至三房，另設平台特色戶及頂層特色戶，實用面積介乎282至665方呎，項目預計關鍵日期為2025年10月31日。