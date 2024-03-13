SEASONS PLACE示範單位｜453呎連裝修兩房蘊含四季 採屏風設計擴大空間(多圖有片)｜將軍澳新盤

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12A期「SEASONS PLACE」為康城商場上蓋最後一個住宅項目，亦屬會德豐「O’ East」系列壓軸項目。由兩座住宅大樓(3A及3B)組成，合共提供650伙，單位戶型涵蓋一房至三房，另設平台特色戶及頂層特色戶，實用面積介乎282至665方呎。

項目設有4個示範單位，涵蓋一房至三房間隔，包括2伙兩房，均以第3A座38樓C室為藍本搭建，分別為經改動連裝修示位及無改動示位，實用面積453方呎。另設有1伙一房開放式廚房無改動示位，以第3A座38樓F室為藍圖搭建；1伙三房梗廚無改動示位，以第3B座38樓A室為藍圖搭建。

第 3A 座 38 樓 C 室—兩房經改動示範單位

單位實用面積453方呎，以「SEASONS」為設計概念，整體以淺色系及木色系為主調。客、飯廳、書房及主人房選用木地板鋪砌，客廳及開放式廚房採用綠色大理石牆身，客廳設有特色壁爐。主人睡房及睡房1間隔經過改動，以特色屏風作間隔牆身，擴大室內視覺空間，既令空間更舒適自然。主人睡房用以木色為主調，配以星夜牆紙，開放式衣櫃運用手工藝法表現四季變幻；睡房1特別改為書房，溫暖的燈飾使空間更光猛；雲石書枱保留獨有紋路，配以大型藝術掛畫。